Vaterpolisti Primorca su u velikom stilu odradili kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona.

Izvor: MN Press

Kotorani su u direktnom susretu za prvo mjesto savladali favorizovani Novi Beograd 18:16.

Biće to vjetar u leđa crnogorskom velikanu za nastavak sezone i evropska i regionalna iskušenja, ali prvo mjesto u Beogradu donosi i nešto više - lakšu grupu u Ligi šampiona.

Primorac je, naime, "izabrao" grupu C gdje se pridružio Ferencvarošu, Oradei i Breši, koja je osvojila drugo mjesto na turniru iza Mladosti i ispred Vuljagmenija.

U grupnoj fazi se tako neće gledati bokeljski derbi između Primorca i Jadran M:tela, jer će se sa Novljanima nadmetati Novi Beograd (koji vodi naš trener Petar Radanović), Pro Reko i Jadran iz Splita.

Izabranici Anastasiosa Kehajasa su u prvoj četvrtini protiv Beograđana imali dva gola minusa (3:1 i 4:2), ali su u drugoj preuzeli kontrolu i na veliki odmor pošli sa prednošću od jednog gola (7:6).

Imali su potom i plus tri (9:6), ali je uslijedila serija domaćina 4:0 za preokret. Igralo se onda gol za gol - Primorac je sredinom posljednjeg perioda poveo 13:12 pogotkom Marka Mršića, a Novi Beograd izborio peterce 50 sekundi do kraja...

U penal-ruletu su svi igrači Primorca bili sigurni realizatori (Mršić, Jusuke Inaba, Savo Ćetković, Balša Vučković i Nikola Brkić), dok je golman Dimitrije Rističević zaustavio šut crnogorskog reprezentativca Đura Radovića.