Amerikanac Andre Agasi tvrdi da je tenis dobio igrača koji je kombinacija Đokovića, Federera i Nadala.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi kaže da je Španac Karlos Alkaraz jedan od najboljih igrača koje je tenis video. Prvi igrač planete je sa samo 22 godine uspeo da osvoji šest grend slem titula, a poslednju u nizu je izvojevao nakon što je savladao Novaka Đokovića u polufinalu US Opena, a potom i najvećeg rivala Janika Sinera u finalu.

Bivši svjetski broj jedan kaže da Alkaraz ima sve ono što imaju Đoković, Nadal i Federer koji su činili "veliku trojku" svjetskog tenisa i vjerovatno učinili "bijeli sport" toliko uzbudljivim i gledanim u godinama koje su za nama. Agasi smatra da nema razloga za brigu, imaju dostojne naslednike.

"Ne postoji mjesto na svetu gdje on ode, a da nije miljenik publike i to iz očiglednih razloga. Ono što je donio igri je mješavina poslednje generacije koju smo imali", kaže Amerikanac.

Kod Alkaraza vidi sve najbolje osobine trojice teniskih velikana. "Znam da Novak još uvjek igra, ali Novak, Rodžer i Rafa, on je kao kombinacija svih njih u jednom, sa jačinom kojom udara lopticu, brzinom, odbranom koju ima kao Novak, osjećajem koji ima kao Federer. Vidjeti to u jednoj osobi na teniskom terenu je izvanredno".

Vjeruje da je Alkaraz jedan od najboljih igrača koje je tenis imao. "On je jedan od najeksplozivnijih, najdinamičnijih igrača koje je tenis ikada imao. Gledao sam ga kako igra uživo nekoliko puta, ali biti tamo dole na terenu pored njega biće nešto posebno", rekao je Agasi koji će biti deo ovogodišnjeg Lejver kupa.

Lejver kup opet bez Đokovića

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da propusti Lejver kup i provede više vremena sa porodicom. Trenutno je u Atini gdje će igrati na turniru serije 250 koji je na programu u novembru. Učestovaće još na egzibiciju u Rijadu do kraja godine, dok o ostalim koracima nije obavijestio javnost. Poslednji put je na Lejver kupu učestvovao 2022. godine na oproštaju Rodžera Federera.