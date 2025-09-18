Srpski teniser Novak Đoković trenutno se nalazi u Grčkoj gdje će u novembru igrati na ATP turninu serije 250.

Izvor: Screenshot/YouTube/@JayShettyPodcast.

Novak Đoković trenutno se nalazi u Atini sa porodicom gdje će u novembru igrati na ATP turniru, što je jedino takmičenje na kome je potvrdio učešće do kraja godine. Srpski as je tokom šetnje sa sinom doživio neprijatnost, pošto je novinarka jedne grčke televizije insistirala da joj odgovori da li će se preseliti u Atinu.

Novak je ljubazno pokušao da joj objasni da ne želi da daje izjave, da je sa maloljetnim sinom, ali ona nije odustajala.

"Kako ste?", upitala je novinarka.

"Sa sinom sam ovdje...", rekao je Novak pokušavajući da pobjegne.

Potom je uslijedilo pitanje da li će se preseliti u prestonicu Grčke, a bilo je i više nego jasno koliko je Novaku neprijatno.

"Ne znam, ne znam. Samo uživam u vremenu sa porodicom. Biću ovdje za turnir", odgovorio je Đoković.

Kao da to nije bilo dovoljno, pokazala mu je fotografiju Stefanosa Cicipasa i njenog kolege sa televizije, ali je Đoković šmekerski reagovao:

"Mislim da ga je Stefanos pustio da pobijedi", rekao je Novak i bukvalno pobjegao iz ove neprijatne situacije.

Đoković se nakon poraza u polufinalu US opena odmah zaputio u Atinu gdje je viđen kako trenira sa nasljednikom Stefanom. Potom je prisustvovao mečevima Dejvis kupa između Grčke i Brazila, a njegova pojava je privukla ogromnu pažnju. Fanovi i novinari ga uhode na svakom koraku, a glasine o selidbi su sve glasnije...