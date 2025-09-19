Bivša srpska teniserka oduševila svojim izgledom više od 1,5 miliona pratilaca na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/anaivanovic

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović (37) uživala je u ljetu, bez obzira na razvod od Bastijana Švajntaštajgera i stres koji takav prekid nosi. Na društvenim mrežama u četvrtak je objavila fotografije sa odmora na kojima je pokazala vitku liniju, ali i svoje dobro raspoloženje, bez obzira na sve.

Sa više od 1,5 miliona svojih pratilaca na Instagramu objavila je fotografije uz opis: "Ne želim da se ovo ljeto još završi". Nizali su se komentari u kojima su joj pratioci govorili da je najljepša teniserka ikad, da zarači ljepotom, da izgleda ljepše nego ikad...

Pogledajte.

Nekada najbolja igračica svijeta i osvajačica Rolan Garosa nekoliko puta se oglašavala sa odmora, pokazivala koliko uživa nakon razvoda, a jednom prilikom je objavila pratiocima i da uživa sa poznatom srpskom sportkistkinjom.

Posle devet godina braka sa bivšim njemačkim fudbalerom i 11 godina ljubavi, Ana je ovog ljeta veoma aktivna društvenim mrežama, čime dopušta pratiocima da budu u toku sa njenim "novim početkom".