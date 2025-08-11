logo
Ana i Bastijan su se zvanično razveli: Teniserka ostaje u vili, poznato ko dobija starateljstvo nad djecom

Autor Ana Živančević
0

Poznati par se razveo nakon 9 godina braka.

Ana i Bastijan su se zvanično razveli Izvor: SVEN HOPPE / AFP /UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zvanično su razvedeni. Kako prenose domaći mediji, oni su potpisali dokumentaciju i pred sudom okončali svoju zajednicu poslije devet godina bračnog života. Da je na taj zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika.
Izvor blizak porodici Ivanović  je otkrio detalje.

Ana Ivanović blista poslije razvoda:

Slobodno se ponaša

"Prije nego što je Bastijan počeo da se javno pojavljuje sa drugim ženama, njih dvoje su odlučili da se razvedu. Tu informaciju su znali samo najbliži članovi porodice. Njihovi advokati su to sve pravno već završili. Oni su i papirološki slobodni ljudi koji mogu da nastave dalje sa svojim životom kako smatraju da treba. Ana je odlično to prihvatila i ne smeta joj što se Bastijan tako slobodno ponaša, mada ona misli da to radi namjerno", priča njen blizak prijatelj.

Oni su braku dobili troje djece, a najmlađi sin je na svijet došao prije samo dvije godine. Nikad nije objavljeno kako se zove najmladi brat Luke i Leona. Za sada je odlučeno da starateljstvo bude podijeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa djecom, rekao je izvor.

Kada je advokat istakao da je razlog nepomirljive razlike, mnogi su to pročitali kroz samo jedno ime - Silva Kapitanova, sa kojom nekadašnji sportista uživa i provodi ovo vrelo ljeto.

Mediji su nedavno posjetili njihovo porodično gnezdo u Španiji koje su svili u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja - Son Vidi, ali i bogataški kraj u kom bivši fudbaler rentira velelepno imanje. On tu, navodno, živi s novom izabranicom Silvom. Taj objekat se nalazi na 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao "Beverli Hils Majorke".

Ivanovićeva je vilu od 950 kvadrata kupila 2008. godine i tada je za nju iskeširala 4.5 miliona eura, a nekretnina se nalazi na imanju koje se prostire na 6.000 kvadratnih metara. Sagrađena je 1998. godine. U prizemlju se nalazi velika dnevna soba, prostrana kuhinja sa trpezarijom, spavaca soba, garderoba i kupatilo, dok se na spratu nalaze četiri spavaće sobe sa terasama, tri kupatila, odvojeni apartman za poslugu sa spavaćom i dnevnom sobom, kuhinjom i kupatilom. U dvorištu dah oduzimaju bazeni i teniski tereni.

Kako su se upoznali?

Izvor: Twitter/Bastian Schweinsteiger

Bastijan je svojevremeno sa velikom ljubavlju pričao o tome kako je upoznao Anu:

"Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednicki prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vrijeme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osjećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom",  rekao je on, pa dodao:"Kupio' sam Aninu porodicu kada sam odletio u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku."

Nekad je lijepo bilo

Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

"U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma 'Noting Hil'. Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje", govorio je sportista tada.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

bastijan švajnštajger Ana Ivanović razvod

