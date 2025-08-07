Ana i Bastijan kreću u borbu za starateljstvo nad djecom: Njegova objava ponovo razbijesnila čitav svijet

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razišli su se posle skoro deset godina braka, a javnost je stala na njenu stranu budući da je Bastijan već našao "zamjenu".

Izvor: CW / Backgrid UK / Profimedia

Posle razvoda koji je došao kao grom iz vedra neba posle skoro 10 godina braka, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger trude se da se predstave kao sjajni roditelji na društvenim mrežama. I dok lijepa Beograđanka odavno dijeli snimke i fotografije hrane koju priprema za sinove Luku, Leona i Tea, bivši srpski zet nedavno se pohvalio rođendanskom tortom sa intrigantnom porukom.

Ako pitate djecu šta najviše žele, odgovor je – da se mama i tata vole zauvijek i da provode puno vremena sa njima. Na društvenim mrežama, s druge strane, potrebe mališana često se prikazuju na ovaj način: supermame i supertate pokušavaju da nadmaše jedno drugo sa savršenim kutijama za ručak i kolačima. Kao dokaz zahvalnosti svojih mališana, oni ponosno prikazuju znake ljubavi u vidu crteža i rukotvorina. Ana Ivanović (37) i Bastijan Švajnštajger (41) nisu mimoišli ovu praksu, ali na malo drugačiji način, navode njemački mediji. Oboje se trude da pratiocima na Instagramu pokažu kako su uzorni roditelji, ostavljajući utisak da je borba za djecu počela posle razvoda.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najpre je Ana na svom Instagram nalogu sa 1,5 miliona pratilaca podijelila kako pravi voćne tanjire za sinove – Luku (7), Leona (5) i Tea (2). Nekadašnja teniserka se potrudila da dječacima aranžira voće tako da svima pođe voda na usta.

"Zabavne ljetnje grickalice, ono što djeca vole", napisala je Ana uz objavu koja je prikupila veliki broj pozitivnih komentara.

Nekoliko dana kasnije, Bastijan (16,9 miliona pratilaca) je uzvratio je rođendanskom tortom na kojoj piše "Srećan rođendan, najbolji tata". Ipak, nije se pohvalio da je tortu zaista dobio od sinova, a brojni pratioci ga nisu poštedjeli negativnih komentara, tvrdeći da ne postoji dokaz da je tortu zaista dobio od svoje djece.

Ana je, pak, objavila slike sa plaže na kojima se vide kantice i igračke za pijesak, kao i dječja knjiga "Automobili i kamioni".

Za nekadašnji par, koji sinove drže podalje od očiju javnosti, ovo su jasne poruke koje šalju: borba za djecu počinje, piše Bunte.de.

Kraj nakon 10 godina braka

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razišli su se posle skoro deset godina braka. Dok se nekadašnja teniserka može vidjeti isključivo u društvu prijatelja, Bastijan je snimljen u veoma neprimjerenim pozama sa novom partnerkom, Silvom K, ženom burne ljubavne prošlosti.

"Osvetnički" izgled Ane Ivanović:

Vidi opis Ana i Bastijan kreću u borbu za starateljstvo nad djecom: Njegova objava ponovo razbijesnila čitav svijet Ana Ivanović Pariz Ana Ivanović Ana Ivanović Ana Ivanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / ana ivanovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram / ana ivanovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram / ana ivanovic Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram / ana ivanovic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / anaivanovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / anaivanovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mediji u Njemačkoj otvoreno su stali na Aninu stranu.

Ipak, ni Ana ni Bastijan nisu do sada govorili o rastanku. Anin advokat Kristijan Šerc potvrdio je za njemačke medije da je do razvoda došlo zbog nepomirljivih razlika i naglasio da se više neće oglašavati na tu temu.

Najlepša srpska teniserka i nekadašnji njemački fudbalski reprezentativac vjenčali su se u Veneciji 2016. godine. Par se upoznao 2014. godine, dok je Bastijan još igrao za Bajern iz Minhena. U braku su dobili tri sina.

Izvor: Žena/ Mondo