Prije četiri godine Kanađanin su napravili čudo i uzeli medalju u ski skokovima. Da li Bojd Klous to opet planira?

Izvor: Cameron Spencer / Getty images / Profimedia

Ovo niko nije očekivao, dva mjeseca pred početak nove sezone ski skokova povratak na skakaonice objavio je osvajač bronze na Zimskim olimpijskim igrama Mekenzi Bojd Klous.

Kanada prošle godine nije imala takmičare u Svjetskom kupu jer njega nije bilo, a kako se u toku ove sezone održavaju ZOI 2026. godine on je riješio da se vrati skokovima kako bi se spremio za Kortinu i Milano.

Kanadski takmičar je u Pekingu 2022. godine bio dio jednog od najvećih iznenađenja cijelih Olimpijskih igara pošto je osvojio bronzu sa mješovitim timom Kanade. Zajedno sa Metjuom Sukupom, kao i mnogo uspješnijim ženskim dijelom tima Abigejl Strejt i Aleksandrijom Lutit uzeo je bronzu.

Slovenci su tada bili zlatni u sastavu Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj, Peter Prevc. a srebro su takođe vrlo izenađujuće uzeli Rusi za koje su skakali Irma Mahina, Danil Sadreev, Irina Avakumova i Evgeni Klimov.

Najveći uspjeh u njegovoj individualnoj karijeri bilo je šesto mjesto u Engelbergu 2020. godine. Nova sezona počinje 22. novembra u Lilehameru, a za razliku od prošle godine neće biti Markusa Ajzenbihlera, Mihaela Hajboka, Roberta Johansona, Štefana Lajea i Andree Kampbregera koji su se povukli.

(MONDO, N.L.)