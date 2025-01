"Plave" su večeras trijumfovale nad trostrukim prvakinjama Evrope iz Norveške, Vajpersom - 26:20

Izvor: ŽRK Budućnost Bemax

U 9. kolu EHF Lige šampiona su izabranice Bojane Popović slavile prvi trijumf, uz domaći remi sa Đerom, došle su do četiri boda.

"Odigrale smo dobar meč, mnogo je bitno to za njihovo samopouzdanje i motiv za dalje. Dobro su radile i one što nisu pošle na Evropsko prvenstvo, ali i djevojke koje su bile na šampionatu su nakon njega odlično trenirale. To se danas valorizovalo, a žao mi je što nismo primile koji gol manje, jer smo im poklonile dva-tri ishitrenim tranzicijama. Zadovoljne smo, veliki dio igračica je dao veliki doprinos. To je najvažnije, da sve osjećaju da su dio tima. Na taj način nastavljamo da rastemo", rekla je Bojana Popović.

"Sve je u našoj igri funkcionisalo onako kako smo zamislile i prvi put ove sezone nije bilo uspona i padova, već je fokus bio na potrebnom nivou svih 60 minuta, kazala je Popović i objasnila:

"Dugo smo se spremale za ovu utakmicu i imale više vremena od Vajpersa da se pripremimo na pravi način. Bio je prisutan strah jer smo bez utakmice dva mjeseca ali smo dosta radili na tome da dobro postavimo odbranu, a znale smo sa čime Vajpers raspolaže i nijesu mogle da nas iznenade. Funkcionisalo je sve što smo zamislile. Sve djevojke su dobile priliku i dale svoj doprinos. Bilo je promašenih šuteva i grešaka, ali je energija bila sjajna i to je donijelo pobjedu. Iskreno se nadam da će ovo biti najava još boljih izadanja u preostalih pet mečeva grupne faze"

"U svaku utakmicu ulazimo da probamo da damo maksimum, a sve zavisi od dana, njihove inspiracije, osjećaja i samopouzdanja. Čekaju nas dva teška gostovanja, jer su Ludvigzburg i Đer za nas veliki zalogaji, ali probaćemo da sve igračice igraju, da stiču neka iskustva i vide da mogu da igraju sa svakim. Vidjećemo za koliko će to biti dovoljno, jer nije lako. Nemamo rotaciju, mlađe kada uđu moraju da odrade svoj dio posla da bi održale nivo kad odmaramo prvu postavu. Najbitnije je da ih uključimo što više do kraja sezone, to je važno i zbog toga što moraju da vježbaju neke individualne stvari, a i da tim može u dužem vremenskom periodu izdrži pritisak jakih ekipa", zaključila je Popovićeva.