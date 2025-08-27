Rukometašice OTP Group Budućnost od četvrtka učestvovaće na regionalnom turniru u Skoplju, koji će im biti i posljednja provjera pred start nove sezone u EHF Ligi šampiona.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na turniru u glavnom gradu Sjeverne Makedonije izabranice Bojane Popović odigraće mečeve protiv makedonskih timova Đorče Petrov i Metalurg Avtokomanda, kao i protiv ekipe Bora.

Kapitenka Itana Grbić i saigračice, koje su u dosadašnjem pripremnom periodu odigrale samo dva kontrolna meča zagrebačke Lokomotive, žele da maksimalno iskoriste tri predstojeća duela kako bi što spremnije dočekale premijerni meč u Ligi šampiona, zakazan za 7. septembar protiv mađarskog Debrecina.

Trener Bojana Popović kazala je da će turnir u Skoplju biti važan test za podgorički tim.

"Imamo tri provjere u Sjevernoj Makedoniji i to su posljednje utakmice koje ćemo odigrati uoči početka nove sezone u EHF Ligi šampiona. U pripremnom periodu imali smo samo dva meča protiv Lokomotive iz Zagreba, pa ove duele želimo da iskoristimo na najbolji način", rekla je Popović.

Ona je naglasila da Budućnost neće biti kompletna, jer će nedostajati Ava N'Diaj, kao i da se nekoliko igračica tek vratilo u tim nakon povreda.

"Sve djevojke moraju maksimalno ozbiljno pristupiti ovim susretima, jer ih vidimo kao završno uigravanje pred start takmičenja. Ovo je prilika da provjerimo gdje smo sa formom u ovom trenutku, nakon čega slijedi završna analiza našeg prvog rivala u Ligi šampiona, ekipe Debrecina, za koju već imamo dosta materijala", rekla je Popović.