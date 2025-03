Šefica stručnog štaba rukometašica Budućnosti Bojana Popović je nagovijestila da će ostati u klubu, uz poruku da vjeruje da će se “plave” konačno stabilizovati.

Izvor: ŽRK Budućnost Bemax

“Bilo je pitanje hoćemo li početi sezonu. Napravili smo dobru ekipu, ali znate sve što se dešavalo. Ušli smo u Ligu šampiona sa izuzetno mladim timom, bilo je nerealno da osvajamo bilo kakve bodove. Malo je falilo da odemo iz dalje iz razloga što je Vajpers bankrotirao. Propustili smo meč protiv Rapida samo zbog neiskustva”, kazala je Popovićeva za RTCG.

Kaže da je ekipa u elitnom takmičenjue mogla ravnorpavno da se nosi sa rivalima, dok je imala snage.

“Ponosna sam bez obzira na sve. Većinu utakmica smo igrale nekih 40 minuta ravnopravno sa svima. Dok smo imale snage zapravo. Na to smo bili osuđeni, trebao nam je lider. Ekipa mora da bude na okupu duže, da bi se stiglo do uspjeha. Ipak, to iskustvo iz ove sezone će im puno značiti”.

Ona je još jednom kazala da je problem Budućnosti nedostatak kvalitente crnogorske lige. Istakla je da samo sa domaćim igračicama Budućnost ne može da bude konkurentna.

“Mlade igračice su dobile šanse, problem je jer nemamo domaću ligu i mi treneri smo u problemu. Valjalo bi da imamo više utakmica i da igračice sazrijevaju i to mnogo prije nego njihova generacija. Šansu koju dobiju moraju da iskoriste, da bi se ustalile u prvom timu. Ako Budućnost želi da pravi rezultat nemoguće je da samo sa svojim kadrom stiže do dobrog rezultata”, kazala je Bojana Popović.

Ona je upozorila da klub već kasni sa formiranjem ekipe, ali da vjeruje da će se najkasnije u naredna dva mjeseca konačno sve znati, prenosi RTCG.

“Neke utakmice smo igrale bolje u gostima, ostaje žal za tim što u “Morači” nemamo pravu podršku. Mi već kasnimo sa nekim stvarima, gro ekipe će da ostane, za sve ostalo ćemo da vidimo u naredna dva mjeseca. Moramo da se sastane Upravni odbar, pa ćemo nešto bliže znati. Iščekivanje je teško, jer je problem motivisati ekipu. Dosta se dobro borimo sa tim. Ove godine sam znala što me čeka, one su premalde i ja stalno moram da imam komunikaciju sa njima i da ima dam previše informacija, a to nekad zamara. Što se mene tiče, za sada sam tu, vidjećemo dalje kako će se stvari odvijati. Vjerujem da čemo i dalje imati uspjeha, nadam se da će se klub stabilizovati i znati ko šta radi”, zaključila je.