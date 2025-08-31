Jedna osoba povrijeđena je večeras u diskoteci Top Hil u Budvi kada je na nju pao led ekran.

Izvor: daniel stavro girizd/stavrography

Za sinoć u diskoteci su bile organizovane borbe u globalno najbrže rastućem borilačkom sportu, "bare knuckle", odnosno borbi golim šakama

U toj diskoteci večeras je bilo planirano da se održe borbe u globalno najbrže rastućem borilačkom sportu, "bare knuckle", odnosno borba golim šakama.

Ipak zbog nevremena koje je pogodilo Budvu otkazane su glavne borbe večeri.

Održavanje borilačkog spektakla podržali su Opština Budva i TO Budva, prenose Vijesti.