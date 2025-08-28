Vozač Formule 1 Džordž Rasel pohvalio se razgovorom sa Novakom Đokovićem, za koji kaže da mu je mnogo pomogao.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Vozač Formule 1 Džordž Rasel možda nije u borbi za titulu, ali vozač Mercedesa spremno čeka svoju šansu. Ističe Bitanac da ima velike ambicije u karijeri, a one se dijelom donose i na istrajnost u sportu kojim se bavi. A, ko bi drugi mogao biti bolja inspiracija za opstanak na terenu čak i u poznim godinama do Novaka Đokovića.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i mada ima 38 godina i dalje je strah i trepet mlađim kolegama. Uspio je olimpijski šampion da osvoji i 100. titulu ove godine, a o broju nedelja provedenih na prvom mjestu svijeta suvišno je i pričati. Sve tu to razlozi zbog kojih Rasel ističe da mu je razgovor sa Novakom Đokovićem mnogo pomogao u karijeri. Iako je mlad, pošto ima 27 godina, Rasel već sad razmišlja o sebi i čuvanju svojih performansi u godinama koje dolaze.

"Imao sam zaista dobar razgovor sa Novakom Đokovićem o ljudskim sposobnostima i šta on trenutno radi, ali i šta je radio u dvadesetim", započeo je Rasel kao gos " UNTAPPED" podkasta.

"Rekao mi je, kada je imao dvadesetak godina, da je osećao da može lako da propusti dan u teretani ili dan ovde ili dan onde i da ga to ne bi pogodilo. Ali nije i sada je veoma zahvalan na tome jer misli da mu rad koji je uložio tokom tih godina omogućava da nastavi da igra na tako visokom nivou i u kasnim tridesetim."

"Formula 1 nije toliko brutalna za telo kao, recimo, tenis. Drugačija je, jer nemate taj stalni uticaj na noge, ali želim da budem ovde i u svojim 40-im i kada vidim šta (Fernando) Alonso radi, to mi daje inspiraciju da to mogu i ja da uradim."

I ne samo Novak Đoković

Nije samo Novak Đoković uzor mladom vozaču. Istakao je Rasel da je poseban motiv dobio kad je saznao da je Mihael Šumaher imao 31 godinu kad je osvojio prvu Svetsku šampionsku titulu kao vozač Ferarija 2000. godine. "Šumaher i Ferari su vam dominacija, ali njegova prva šampionska titula sa Ferarijem bila je u njegovim 30-im godinama, tako da je to prilično zanimljivo."

"To je ono što moram sebi da kažem da bih ostao motivisan! I da sebi govorim da će to doći u nekom trenutku. Danas nemamo najbrži automobil, ali možda će biti sledeće godine, možda će biti za pet godina, možda će biti za četiri godine, možda će biti za 10 godina."

"Moj san je da budem svjetski šampion i svaki dan radim na tome da budem spreman, jer jednostavno ne znam kada će to vreme doći", otkrio je Rasel.