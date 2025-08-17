Marko Topo je promijenio državljanstvo i trenutno nastupa za Njemačku, iako je svoejvremeno branio boje Srbije.

Nekadašnji srpski teniser Marko Topo (21) trenutno zauzima tek 285. mesto na ATP listi, iako mu se prije samo nekoliko godina predviđala lijepa karijera i uspjesi na najvećim svjetskim turnirima. Njegov put u profesionalnim vodama nije bio lak, a između ostalog je i mijenjao reprezentaciju za koju igra - umjesto Srbije, on brani boje Njemačke koja mu je mnogo više pomogla.

Marko je rođen u njemačkom gradu Grafelfing, ali je svojevremeno predstavljao Srbiju. Kao jedan od naših najtalentovanijih igrača dobio je specijalnu pozivnicu za turnir u Beogradu 2021. godine, što mu je bio i debitantski nastup na ATP nivou. Ipak, već naredne godine odlučio je da promijeni tim i tri godine igra za Njemačku...

"Prva dva puta čak ni ne znam iskreno, uvjek sam htio da igram za Srbiju, tako da ne znam. Možda vas i lažem sa prvom promjenom, htio sam obavezno da igram za Srbiju... Njemci su mi bili ponudili nevjerovatno podržavanje Saveza, doduše moji to ne mogu da isprate, znate koliko je ovo najgori, najskuplji sport na svijetu. Nisu mi se svidjele neke stvari oko TSS, znate koliko je to razbacano, tamo vamo. Teška srca sam se odlučio da igram za Njemačku i poslednje dvije, tri godine igram za Njemačku. Tada mi je i trener bio Njemac, on me nagovorio, imao je dobre konekcije u Savezu. Bila je dobra ponuda koju nisam mogao da odbijem", rekao je Marko Topo u podkastu "Reketiranje".

Po njegovim riječima, loše se ponio kada je odbio sastanak sa Teniskim savezom Srbije. "Tu sam ja ispao cigan, tu sam ja ispao loš. Ni sa našim Savezom nisam razgovarao o tome, prije toga sam sa njima borio borbe. Kada mi je stigla ta ponuda nisam više ni pričao sa njima, u ovo vrijeme ne bih tako uradio, ali tada sam bio promijenio. To je cijela priča. Najviše me iznervirao TSS. Malo i Akademija Novak, ne Novak sam, nego ljudi koji su tamo radili. Samo sam odlučio da promenim zastavu i to je to", dodaje Topo.

Jedan od glavnih razloga za promjenu reprezentacije u slučaju Marka Topa bio je odnos prema njemu koji su imali ljudi iz saveza... Kako tvrdi teniser, dešavalo se da čelnici TSS "izvlače" novac igračima pravilom da karte za putovanja, hoteli i treneri moraju da se troše na određeni način.

"Na primjer, bukiramo let jer nam je Savez plaćao 18.000 eura godišnje koje moraš da potrošiš na putovanja, hotele i trenere. To je okej, nemaju više i sve je ok. Bukiram kartu koja mora da ide preko Saveza, tamo gdje gledaš da bukiraš je 15.000 dinara, a iz Saveza mi pošalju cijenu od 35.000. Jedan od mnogih primjera... Šalje mi istu kartu za 35 hiljada i tako ja potrošim svoj budžet na pet umjesto 15 letova. Duple cijene su bile. Da li podržavaš srpske tenisere ili ljude u Savezu?", ispričao je njemački teniser srpskog porijekla.