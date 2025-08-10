Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore kao trećeplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu za rukometašice do 17 godina u Podgorici.

Izvor: RSCG

Crnogorske rukometašice su danas u Bamaks areni, u meču za bronzanu medalju, savladale Španiju 22:20.

To je prva medalja za crnogorski rukomet u mlađim selekcijama još od 2010. godine.

Crna Gora je povela na startu povela 2:0, prvi gol je primila nakon osam minuta igre, ali onda i dozvolila rivalu da preokrene, koji je na poluvremenu vodio 11:8.

Već u 33. minutu je na semaforu stajalo 11:11 da bi Martina Knežević sa dva vezana gola preokrenula na 16:15.

Bilo je onda i 17:15, nakon gola Maše Ulićević.

ŠPanija je u nastavku ponovo povela,a posljednji put bila je vođstvu u 53. minutu (20:19).

Finiš je pripao Crnoj Gori, a sve dileme riješila je Andrea Jovanović u posljednjem minutu golom za 22:20.

Crnu Goru do pobjede i bronzanog odličja vodile su Ivana Savić i Anđela Orbović sa po šest golova, Knežević je postigla tri, a po dva Jovanović i Anđela Vujović.

Istakla se i Maša Dubljević sa deset odbrana.