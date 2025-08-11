Hamad Međedović napravio je iznenađenje i pobijedio Talona Grikspora na turniru u Sinsinatiju, zakazavši okršaj sa Karlosom Alkarazom.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Hamad Međedović napravio je iznenađenje na turniru u Sinsinatiju, pobijedivši 32. igrača svijeta Talona Grikspora - 6:4, 7:6 (7:3). Na taj način je zakazao okršaj sa jednim od najboljih igrača - Karlosom Alkarazom. Pokušaće da napravi pravu senzaciju na turniru koji je posljednja provjera pred US open.

Zanimljivo je da će ovo da bude ujedno i prvi međusobni okršaj srpskog i španskog tenisera. Možda će baš zbog toga da pozove i Novaka Đokovića i da ga pita za savjet i za pomoć pred duel sa Špancem koji je nedavno osvojio Rolan Garos, pa izgubio u finalu Vimbldona.

Što se meča sa Holanđaninom tiče Hamad je odigrao skoro savršen prvi set, napravio brejk u petom gemu, spasio brejk loptu u osmom, pa onda u 10. gemu propustio dvije set lopte na servis rivala, a onda završio posao na svoj servis.

U drugom setu viđeno je više drame. Međedović je prvi došao do brejka, poveo sa 3:1, ali je Talon uspio da se vrati i izjednači na 4:4. Onda je Grikspor u 12. gemu imao tri set lopte na servis srpskog igrača i nije ih iskoristio. Tu psihološku prednost Hamad je iskoristio u taj-brejku gdje je poveo sa 6:1 i iskoristio treću meč loptu za pobjedu.