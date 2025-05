Hamad Međedović je na konferenciji za medije pričao o uspjehu na Rolan Garosu i Novom Pazaru.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Hamad Međedović napravio je najveći uspjeh do sada na grend slemovima i prošao je u treće kolo. Bez mnogo problema pobijedio je Huana Manuela Serundola (Argentina) i za plasman u osminu finala igraće protiv Danijela Altmajera. Poslije trijumfa došao je na konferenciju za medije.

Odmah je priznao da je u odličnom raspoloženju i da uživa na pariskoj šljaci. "Osjećao sam se sjajno od početka, imao sam mali pad energije sredinom trećeg seta, borio se sve vrijeme, trčao za svaku loptu, nije lako igrati protiv takvih igrača koji nikada ne odustaju. Pokušao sam da ostanem smiren, srećom, pobijedio sam", rekao je Hamad u uvodnom izlaganju na engleskom.

Dobio je još jedno pitanje na engleskom, o tome da li se bolje osjeća na grend slemu ove godine u poređenju sa prošlim. "Da, definitivno, nisam morao da igram u kvalifikacijama, prvi grend slem gdje sam direkno u glavnom žrijebu, nisam trošio energiju u kvalifikacijama. Osjećam se fit u odnosu na prošlu godinu. Osjećam se dobro i pun samopouzdanja", jasan je Međedović.

Koga sluša Hamad i koliko mu znači kad je majka tu?

Vidi opis "Ima nas više u mojoj glavi, mirniji sam kad je majka tu": Hamad poslije pobjede pričao o Novom Pazaru i Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 8 / 8

Jedno od prvih pitanja za Hamada bilo je koga sluša na terenu u najbitnijim momentima. Sebe, trenere ili? "Više nas ima u mojoj glavi. Koga slušam? Najviše sebe. Ako tražim savjet od trenera i onda ne bude tako, rizičan je trenutak ako ga poslušam i onda ne bude tako što je rekao. Ako ne bude ono što je rekao, onda ću da se naljutim na njega i da bezveze izgubim energiju. Poslušam sebe, držim se toga."

Objasnio je i koliko mu znači što je tu i njegova majka, pored oca i dvije sestre. "Što se tiče majke, imamo dobru konekciju, osjećam se dobro i mirnije kada je ona tu. Ona je neko ko je bio tu sa mnom od početka, kao i otac, poznaje me u dubini duše, zna svaki moj uzdisaj. Daje mi sigurnost i mirnoću kada pogledam u njih, prija mi."

"Malo je šokantno što Pazar igra u Evropi"

Vidi opis "Ima nas više u mojoj glavi, mirniji sam kad je majka tu": Hamad poslije pobjede pričao o Novom Pazaru i Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

Pokazao je poslije meča Hamad još jednom, pred svima, da navija za Novi Pazar. Tražio je šal, dobio ga i stavio ga oko vrata. Kada je upitan za to, odmah se nasmijao. "Uff, što se tiče Pazara, naježio sam se čim si spomenuo Pazar i Evropu, sa tim je jasno koliko sam navijao i pratio, to je san koji imamo od osnivanja kluba. Ljudi koji su stariji, po malo je šokantno da Pazar igra u Evropi, navijao sam puno, pratio meč, neizvjesno je bilo do poslednjeg momenta, srećan sam i ponosan što smo to izborili", rekao je Hamad. Novi Pazar je sezonu u Superligi zavšio na trećem mjestu i igraće u Ligi konferencija.

Poslije tog pitanja, tema je ponovo bila tenis i upitan je po čemu je to najviše napredovao. "Što se tiče teniske strane, bio sam dosta strpljiv što nije bio slučaj uvijek na šljaci. Igrao sam više šljakaški, takav mi je bio rival, zna se da Argentinci dobro igraju na šljaci. Trudio sam se da budem miran, da ne žurim, znao sam da me čeka i da je tu. Zadovoljan sam strpljenjem i izborom udaraca gdje nisam žurio."

Naredni rival biće mu Danijel Altmajer. "Igrali smo u Marseju u četvrtfinalu, težak meč. Igra dobro. Znam da je imao par dobrih pobjeda, čini mi se Sinera da je dobio. Smatram da i ja igram jako dobro, vidjećemo šta će da bude."

Zašto je slomio reket i šta mu je okrenulo karijeru?

Vidi opis "Ima nas više u mojoj glavi, mirniji sam kad je majka tu": Hamad poslije pobjede pričao o Novom Pazaru i Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 11 / 11

Jedan od momenata koji je obilježio Hamadov meč bio je trenutak kada je slomio reket u naletu bijesa u trećem setu. "Imam dosta tih momenata kada planem ili polomim reket ili kažem nešto što ne treba, na kraju ispadne da mi je prijalo da se izduvam i izbacim to iz sebe. Nije to uvijek slučaj, da jeste lomio bih po pet reketa na meču. Ispalo je da mi je prijalo što sam izbacio emocije iz sebe, bilo je puno tenzija kada igrate jako duge mečeve na tri dobijena seta. Prijalo mi je, nadam se da mi neće prijati da razbijam reket da bih došao k sebi."

Vidi se da je Međedović dosta napredovao u prethodnom periodu, objasnio je i zašto. "Iskreno, kao iz topa ću reći - kad sam se preselio u Španiju. Suočio sam se sam sa sobom, karijerom, sobom kao teniserom upoznao sam sebe kao sportistu. Živim tenis svaki dan, vezan mi je svaki dan za tenis, napredujem u svim aspektima. Imam dobar tim oko sebe, pomažu mi, dobri su ljudi i veliki stručnjaci i to mi je najviše pomoglo da iskoračim unaprijed. Da li sam našao neku Špankinju? Ne, ne, samo naše. Bježi, još mi samo to treba", nasmijao se Hamad.

Za kraj je upitan i da li gleda žrijeb unaprijed. "Trudim se da ne gledam puno, ponekad pogledam, neću da lažem i da kažem korak po korak. Ne gledam puno unaprijed, ljudi sa strane mi kažu, znao bih da je recimo bio Alkaraz u drugom kolu. Trudim se da idem iz meča u meč. Uvijek znam ko me čeka u slučaju da dobijem, nikada dalje od toga. Dajem sve od sebe da mi fokus bude na narednom meču", zaključio je Međedović.