Janik Siner riješio je da u tim vrati Umberta Feraru koji je bio sa njima usred doping skandala. Njegov potez šokirao je mnoge i definitivno će da izazove veliku buru.

Janik Siner ponovo je šokirao javnost, vratio je u tim Umberta Feraru. U pitanju je trener koji je bio sa njim usred doping skandala. Tada je Italijan dva puta pao na doping testu zbog klostebola nedozvoljene supstance. Umesto drakonske kazne suspendovan je na samo tri mjeseca i to tako da nije propustio nijedan grend slem.

Pošto je otpustio Marka Panikija, bivšeg trenera Novaka Đokovića, Janik je riješio da u tim vrati čovjeka kom veruje. Ništa od toga ne bi bilo problematično da Ferara nije bio u timu baš kada je došlo do doping skandala i baš zbog toga je tada otpušten. Sve to trajalo je samo nekoliko mjeseci. Informacije o njegovom povratku potvrdila je italijanska "Gazeta".

Do ponovne saradnje došlo je posle dogovora između Janika, njegovog menadžmenta i Ferare i on će biti sa njim u narednom periodu i pomoći će u pripremi za prestojeći US open. Njegova odluka definitivno će da izazove novu buru u javnosti. Umberto se prvi put pridružio Janikovom timu 2022. godine i imao je ogroman uticaj na njegov razvoj. Problem je što je bio tu za vrijeme doping afere i biće sigurno mnogo različitih reakcija na ovaj potez.

Ferara priznao da je znao za sve

Ferara je otpušten posle skandala zbog dopinga, a u svojoj odbrani je Siner objasnio da je klostebol ušao u njegov organizam zato što ga je fizioterapeut Đakomo Naldi masirao bez rukavica, a prije toga je koristio kremu "Trofodermin" koja u sebi sadrži klostebol. Umberto je javno priznao da je za sve to znao.

"Koristim tu kremu godinama, dobio sam recept od doktora specijaliste zbog hroničnih problema. Bio sam svjestan kazne i uvek sam bio ekstremno pažljiv. Držao sam je u svom kupatilu, ponio sam je u Ameriku jer mi je bila potrebna. Sa Naldijem sam imao jasnu komunikaciju o toj kremi, čak sam išao dotle da sam mu dozvolio da je koristi samo u mom kupatilu. Nije negirao da je bio informisan o tome, samo je rekao da je zaboravio", objasnio je Ferara u jednom intervjuu. Do dopinga je došlo u martu 2024. godine na turniru u Indijan Velsu.