Patrik Muratoglu pričao je o doping aferi Janika Sinera i kazni koju je dobio.

Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis Majors/ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dogovor koji je postignut između Janika Sinera i Svjetske antidoping agencije (WADA) i tromjesečna suspenzija koja je izrečena prvom teniseru svijeta je i dalje glavna tema. Iz dana u dan se oglašavaju mnogi, iznose svoje stavove o cijelom tom slučaju.

Sada je detaljno o tome pričao i jedan od najpoznatijih trenera Patrik Muratoglu. I, nije birao riječi. Za razliku od nekih drugih nije birao floskule i nije izbjegavao da kaže ono što zaista misli. "Ta 'afera Siner' je veliki skandal. Nije uopšte pitanje o tome da li je kriv ili ne, već je pitanje kako je antidoping agencija odradila posao u cijelom tom slučaju. Svi imaju utisak da su u pitanju dvostruki aršini što je očigledno i slučaj", poručio je Muratoglu.

Stao je u odbranu Italijana. "Želim da kažem da je moje lično mišljenje da je mala vjerovatnoća da se Siner dopingovao. Mislim da nema takav način razmišljanja, da ne misli o dopingu. Druga stvar kada nađete tako nizak nivo zabranjene supstance u nekome, onda je to kontaminacija. Igrač je žrtva i zato mislim da je nevin."

"Zašto su sve krili?"

Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Poslije tog objašnjenja je nastavio da govori o samim problemima. "Mi želimo čist sport i taj čist sport ne postoji ako postoje dvostruki aršini i ako zavise od samog imena igrača. Jedino što je bitno je da li je igrač to uradio. Da ili ne? Ako je test pozitivan, onda se antidoping agencija oglašava saopštenjem istog trenutka. Čim se to dogodi onda je igrač privremeno suspendovan, što znači da mu nije dozvoljeno da igra dok se istraga ne završi i dok se ne donese odluka oko toga da li je kriv ili ne."

Kao i Novak Đoković i mnogi drugi, tako je i Patrik isprozivao WADA. "U Sinerovom slučaju su odlučili da se ne pridržavaju pravila i nisu javno rekli da je bio pozitivan. Ništa nisu rekli, čak ni o privremenoj suspenziji, kao što bi bio slučaj sa bilo kojim drugim igračima. Dakle, dvostruki aršini. Onda, pet mjeseci kasnije, izdali su saopštenje i rekli da je prije pet mjeseci bio pozitivan na testu i da nije kriv. Kada je neki drugi igrač pozitivan, onda u tom periodu ne može da igra."

"Ovo je nepravda"

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Podsjeća Muratoglu da je cio slučaj dobio epilog na način na koji je nefer prema drugima. "Tokom Australijan opena smo čuli da će saslušanje da bude u aprilu, da će da bude suđenje. Onda je saopšteno da su dogovorili tromjesečnu suspenziju. Bez saslušanja, bez revizije cijelog slučaja. I sve tako idealno da može da igra već na narednom grend slemu, na Rolan Garosu."

Upravo to je ono što svima najviše smeta. "Djeluje da je sve dogovoreno tako da se stekne utisak kako je on kažnjen malo, ali tako da može da igra slemove. Može da se vrati na teren već u Rimu, taman prije Rolan Garosa. Pošto je Italijan, vidi se zašto sve to zvuči kao nepravda. Razumijem zašto se drugi igrači pitaju gdje je tu pravda", zaključio je Muratoglu.