Novak Đoković je sa svojim teniskim sindikatom "PTPA" podnio tužbu protiv "teniskog kartela". Nezadovoljni su načinom na koji se tretiraju teniseri, kako oni koji nisu blizu vrha gube novac da bi išli na turnire, kako zbog posebnih pravila koji važe na određenim turnirima dolazi do povreda igrača... Na njegovu stranu stao je i poznati trener Patrik Muratoglu.

Čovjek koji je nekada radio sa Serenom Vilijams otvoreno je pričao o svim tim problemima. "Nema dovoljno igrača koji mogu da žive od tenisa, to je glavna stvar i pričao sam o tome i u prošlosti. Nije normalno da samo 100 tenisera i teniserki može da živi od tenisa i da oni koji su na 200. mjestu na listi gube novac da bi igrali tenis. Smatram da bar prvih 500 na svijetu treba da ima zaradu od tenisa. Prva tema mi je procenat koji ide igračima u odnosu na turnir i ATP, treba da bude fer. Poređenja sa drugim sportovima imaju smisla. Koliko treba da dobiju najbolji igrači, a koliko oni koji se ne vide toliko na televiziji, a moraju da žive od nečega, posebno u tenisu koji je globalni sport", počeo je Muratoglu.

Jedna od tema bile su i prečeste promene loptica na raznim turnirima. "Moramo da pazimo na zdravlje igrača, loptice se previše često menjaju, to nije normalno. Razumijem da svaki turnir ima određene sponzorske ugovora, ali zbog novca ugrožavamo zdravlje igrača i mnogo povreda se dešava zbog te promjene loptica, moramo to da rešimo sigurno. Ako mijenjamo loptice toliko može da dovede do povreda, sve su različite. Neke su tvrđe, neke mekše, imate različite podloge, udarate tu lopticu po 1000 puta dnevno svaki dan, tetive reaguju drugačije i moraju da se prilagode na loptice i to stvara povrede."

Jedna od stvari na koju se PTPA žali jeste i činjenica da mečevi na određenim takmičenjima počinju previše kasno i da to utiče na igrače. Recimo tako je bilo sa Novakom Đokovićem na Rolan Garosu prošle godine kada je njegov meč sa Lorencom Musetijem završen oko tri ujutru. "Nije lako kada mečeve završavate kasno, tenis je takav sport da ne znate kada možete da ga završite, ako meč počne u 22 časa i igra se na tri dobijena seta, može da se završi u dva ili tri ujutru. To je loše za igrače, užasno je. Ljudi moraju da razumiju da kada završiš meč u dva ujutru, da ti je potrebno tri-četiri sata da se smiriš, adrenalin je na visokom nivou, ne možeš da zaspiš, imate tretmane, pres konferencije, odete u krevet oko šest ujutru. Onda morate brzo da se oporavite, jer imate meč sljedećeg dana. Ne želim da krivim ATP ili grend slemove, jer je format takav u tenisu, teško je."

Poslije toga je na red došla priča o dopingu i kontrolama. "Razumem da teniseri ne vole to što ima toliko kontrola, dođu ti u sedam ujutru u danu u kom recimo možeš da odmaraš, utiče na tvoj odmor, na privatni život. Moraš svaki dan da ukucaš svoju lokaciju, ideja je da mogu da te kontrolišu svaki dan, razumem i to da ako postoji najava unaprijed kada će da vas kontrolišu, onda postoji više prostora za varanje. Ne mislim da je to loša stvar, smatram da postoji više problema. Jedna je nefer tretman, nekoga kontrolišu 80 puta, nekoga 30 puta, zašto nema isti broj kontrola za sve? Ako je neko pozitivan na doping kontroli, postoji drugačiji tretman ako si neko važan ili nevažan."

Nije Muratoglu javno spomenuo ime Janika Sinera, ali je jasno da je na njega mislio kada je pričao o svemu tome. "Mora da postoji donja granica, ne mislim da je normalno da neko ko ima 0.000001 grama ili miligrama nečega u svom sistemu bude prozvan da je dopingovan, jer postoji kontaminacija svuda. Ne stavljaju limit da bi hvatali ljude i pokazali da su korisni, jer hvataju one koji su stvarno dopingovane. Ono što ja želim od njih jeste da hvataju one koji su zaista dopingovani, ne samo da izgledaju kao da su korisni jer hvataju one koji su nevini što se prečesto dešava i to je neprihvatljivo. Ne može da postoji jedna agencija ITIA koja se bavi i kontrolom i pisanjem pravila i presudama. Šta je to? To je neprihvatljivo. Smatram da presude treba da donosi nezavisni tribunal i to nije slučaj sada, jer ITIA donese odluku da neko dobije četvorogodišnju suspenziju, to je lažni tribunal, jer je privatna kompanija, to nije tribunal, to se zove 'mi radimo šta želimo' i to nije fer. Treba naravno da se postaramo da nema onih koji varaju, ali to mora da bude na način koji je fer za igrače", zaključio je Muratoglu.