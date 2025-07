Endi Marej otkrio nove detalje šestomjesečne saradnje sa Novakom Đokovićem.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Bivši trener Novaka Đokovića Endi Marej još jednom se osvrnuo na saradnju sa najboljim teniserom u istoriji koja je potrajala tek šest meseci. Britanac i nekada prvi "reket" svijeta govorio je o mogućnosti da se vrati trenerskom poslu u koji je uplovio u novembru prošle godine.

Dvostruki šampion Vimbldona nije prisustvovao ovogodišnjem turniru u Ol Ingland klubu, ni kao gledalac ni kao komentator, pa je jasno da želi pauzu od tenisa. Ipak, priznao je kakav izazov traži i ne isključuje da će ponovo nekog trenirati.

"Da, vratio bih se trenerskom poslu da je to pravi projekat. Mislim da uživam u radu sa mlađim igračima i pokušaju da utičem na njih od malih nogu. Želim da pomognem bilo kom mladom britanskom igraču kome je potrebna pomoć", rekao je Marej.

Nije siguran kada će se vratiti trenerskomn poslu. "Mislim da bih ponovo trenirao u budućnosti, ali nisam siguran da li će to biti u bliskoj budućnosti. Nisam planirao da se vratim tenisu ni kada je Novak pozvao. Bila je to prilično jedinstvena prilika. Mislim da bih u nekom trenutku želio da to ponovo uradim", rekao je Britanac.

Upitan je šta je naučio o sebi tokom saradnje sa Đokovićem? "Mislim da, prije svega, mnogo naučite o svojim slabostima. Veoma drugačije je biti igrač i trener, što sam i očekivao. Očigledno, kada radite sa nekim na tom nivou, to vjerovatno pokazuje vašu snagu, ali i vaše slabosti, kao i trenera".

Šta je bio najveći problem?

Marej je otkrio šta je to Novak tražio od njega i kako se osjetio nesugurnim u pojednim momentima.

"Nešto u čemu bih rekao da je većina bivših igrača pomalo slaba je tehnička strana igre. Ponekad je Novak tražio dosta tehničkih povratnih informacija i to je nešto sa čim se ja nisam baš osjećao prijatno. Dakle, to je nešto na čemu bih definitivno, ako bih trenirao u budućnosti, želio da radim i učim od nekoga ko je u tome veoma dobar".

Iako nije bio na Vimbldonu Marej je komentarisao neke od "spornih" odluka organizatora turnira, a najavljeno je da 2027. godine dobije i svoju statuu na prestižnom londonskom slemu.