Džon Mekinro kao da je jedva dočekao da Novak Đoković naiđe na jače rivale i da ga stignu problemi.

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Džon Mekinro ne prestaje da se oglašava nakon poraza Novaka Đokovića u polufinalu Vimbldona. Amerikanac koji je i sam tri puta osvajao pehare dugo je bio na Novakovoj strani, ali sada ga redom kritikuje.

Prvo je tokom samog meča polufinala optužio Novaka da lažira svoju povredu, potom se oglasio i rekao da mu posle poraza "Novak konačno izgleda kao čovjek". Sada je opet analizirao meč i istakao da je Novak pobijeđen svojim oružjem.

"Gledali smo kako protiv Novaka Đokovića igra bolja verzija njega samog. Janik Siner je radio iste one stvari koje su Novaka odvele u sam vrh sporta", rekao je Džon Mekinro.

Janik Siner je "novi Novak"

Nije Džon Mekinro prvi koji se sjetio ovoga. Još od ranih dana kada se pojavio na ATP turu Janik Siner upoređivan je sa srpskim teniserom. Isticali su razni analitičari da igra Italijana koja se temelji na tome da nema izrazitu prednost već da je strpljiv, metodičan i dobar u svemu podsjeća na Novaka Đokovića.

Nisu ni Siner i njegov tim bežali od toga pa je dugogodišnji Italijanov trener Daren Kejhil otkrio da je upravo savjet Novaka Đokovića nakon meča na Vimbldonu 2022. godine preokrenuo karijeru tada tek perspektivnog Janika Sinera.

Šta je još rekao Mekinro?

"Nije to do njegove povrede, nego do toga što igra sa Sinerom. Kreće se savršeno dobro, svi mi znamo onu izreku: Boli samo kada gubiš", rekao je Mekinro tokom meča, a posle meča je dodao: "Moraće Novak mnogo da razmisli u narednih mjesec dana. Da li misli da je izgubio jer je povrijeđen ili zato što mu je tijelo istrošeno? Ovo je prvi put da sam ga gledao i da sam pomislio: 'Nisam siguran da će se vratiti.' Ne znam da li može da prihvati da bude nijansu ili dvije ispod ovih momaka."

(MONDO, N.L.)