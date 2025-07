Džon Mekinro je požurio da optuži Novaka Đokovića da je lažirao povredu u polufinalu Vimbldona protiv Janika Sinera.

Novak Đoković nije bio sav svoj tokom prva dva seta polufinala Vimbldona protiv Janika Sinera, a kada je izgubio 6:3, 6:3 tražio je medicinsku pomoć. Pokazivao je na butinu lijeve noge, a to su strani mediji iskoristili. BBC je u svom prenosu napisao da "nije ni čudo" što je to uradio.

Na to se nadovezao Džon Mekinro! Nekadašnji svjetski broj jedan je u posljednje vrijeme postao najveći kritičar Novaka Đokovića, a sada je javno optužio srpskog tenisera da povredu - lažira.

"Nije to do njegove povrede, nego do toga što igra sa Sinerom. Kreće se savršeno dobro, svi mi znamo onu izreku: Boli samo kada gubiš", rekao je cinično Amerikanac.

BBC kaže da "nije čudo"

Godinama razni kritičari optužuju Novaka Đokovića da lažira povrede, da na nepošten način uz trikove uspijeva da pobijedi rivale i da ih zbuni i prekine im dobru formu, a sada je u lajv prenosu novinarka Džes Anderson napisala:

"Nije ni čudo da vidimo trenera kako pomaže Novaku Đokoviću ovdje. Kao što znamo on je pao tokom turnira tokom ove nedelje. Da li se muči sa tim?"

Takođe u uživo prenosu na sajtu BBC-a se nakon konstatacije da "ne gledamo ovo prvi put u poslednjih 12 dana" dodalo i pitanje: "Da li postoji način za povratak osvajača 24 grend slema?"

Šta se desilo na terenu?

Novak Đoković se mučio sa kretanjem, energetski je u prva dva seta bio jako "ravan" i ne dovoljno agresivan. Bilo je jasno da nije sve kako treba, a onda je uzeo pauzu. Poslije intervencije terapeuta on je uzeo prvi brejk na meču, a onda ga i potvrdio i poveo sa 3:0 u trećem setu.

