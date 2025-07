Vimbldon je ukinuo tradiciju dugu 147 godina i odrekao se linijskih sudija zbog video-tehnologije. Sada ima problem jer sistem pada u važnim trenucima mečeva.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

U posljednjih 48 sati vidjeli smo da je dva puta otkazivao takozvani "ELC" sistem na Vimbldonu, što je svakako vijest koja bi mogla da zabrine i Novaka Đokovića koji će se danas od 16 časova boriti za polufinale protiv Flavija Kobolija.

Šta se tačno desilo? Video-tehnologija koja sada umesto linijskih sudija utvrđuje da li je bio aut ili ne - prestala je da radi i bilo je poena koji su se igrali bez nje. Tako je recimo na meču Pavljučenkove i Kartal čitav gem trajao problem kada je Ruskinja bila debelo oštećena, a zatim smo isti problem vidjeli i na meču njenog zemljaka Karena Hačanova protiv Tejlora Frica.

Nakon tri razmijenjena udarca, oglasio se sistem i čuli smo "aut", na šta su se zbunila obojica tenisera. Ispostavlja se da je došlo do nove sistemske greške, video-tehnologija je slučajno deaktivirana, tako da je poen morao da se ponovi.

Šta kažu sa Vimbldona, ko je kriv za pad sistema?

Iako je evidentno u pitanju drugačija "sistemska greška" nego na meču Pavljučenkove i Kartal, Vimbldon je optužio da su za sve kriva djeca koji skupljaju loptice. Dakle, možda je sljedeći korak da poslije linijskih sudija ukinu i tu tradiciju...

"Igrač je servirao dok je dječak koji skuplja loptice još uvijek prelazio pored mreže, zbog čega sistem nije prepoznao početak poena. Zbog toga je glavni sudija odlučio da se poen ponovi", rečeno je iz PR sektora Vimbldona, što nije svakako odgovor koji će se dopasti teniserima.

"Iskreno, više sam za linijske sudije, da budem iskren. Ne znam. Teren djeluje nekako preveliko, osjećaš se malo usamljeno bez linijskih sudija. S druge strane, izgleda da vještačka inteligencija i novi sistem treba da budu vrlo precizni i bez grešaka, ali vidjeli smo nekoliko spornih situacija. To je upitno - zašto se to dešava? Da li je to greška mašine ili nešto drugo? Kao danas, mislim da je bilo nekoliko odluka... Ne znam, vrlo je upitno da li je lopta zaista dotakla liniju ili ne. Takođe, tokom jednog poena, mašina je proglasila aut usred razmene. Ponekad je zastrašujuće pustiti da mašina radi šta hoće", upozorio je Hačanov koji je inače izgubio ovaj meč 3:1.

Kakav stav ima Đoković o mašinama?

S obzirom na loše iskustvo sa linijskim sudijama, Novak Đoković je ipak više za mašine, ali i sam upozorava da je svjestan da ne daju uvijek potpuno tačno rješenje.

"Uh... Vidio sam grešku na meču Pavljučenkove, bila je baš velika greška. Mislim, greška, sistemska greška. S obzirom na to da smo uveli video-tehnologiju moramo da se oslonimo na nju. Ne znam kakva su pravila, da li glavni sudija to može da promijeni ako vidi grešku. Izgleda da ne. Mislim da je tehnologija preciznija i pravi se manje grešaka nego sa linijskim sudijama", rekao je Nole i rekao šta je mana novog sistema - bez ljudi.

"Dešavaće se ovakve stvari gdje će padati sistem, u ključnim trenucima meča, to nije dobro. Ali, nisam osjetio u svojim mečevima da je bilo pogrešnih odluka. Iskreno, nisam osjetio"