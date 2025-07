Novak Đoković će se boriti na Vimbldonu u toku radnog vremena.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Novak Đoković je ostvrio 100. pobjedu na Vimbldonu kada je savladao Miomira Kecmanovića, a to je bila samo još jedna prepreka na putu ka 25. grend slem trofeju. Turnir se nastavlja za najboljeg svih vremena, a sada je poznato i kada srpski igrač sledeći put izlazi na teren. Meč četvrtog kola protiv Aleksa de Minora iz Australije igraće u ponedeljak od 14:30, što ne odgovara onima koji moraju na posao.

Biće to prvi meč na Centralnom terenu, sa kojeg se Novak Đoković nije selio tokom prve nedelje turnira. Nakon Novaka Đokovića i Aleksa de Minora meč u ženskom dijelu turnira igraće Mira Andrejeva i Ema Navaro, a zatim će program zatvoriti Janik Siner i Grigor Dimitrov.

Ukoliko savlada De Minora, Novak Đoković će u narednoj rundi Vimbldona igrati protiv boljeg iz meča Marin Čilić - Flavio Koboli. Taj meč postavljen je kao prvi na terenu broj 2 i počinje u podne, pa je jasno da će biti gotov prije Novakovog susreta - ukoliko ne bude kiše ili drugih nepredviđenih okolnosti.

Đoković i De Minor su do sada odigrali tri međusobna meča, a trebalo je da se sastanu na Vimbldonu prošle godine. Tada je Aleks predao meč prije nego što su izašli na teren, pa to ne ulazi u zvaničnu statiku - kada se računaju samo odigrani susreti, Đoković vodi (2:1) protiv mlađeg kolege.

"Igra tenis života, mnogo je napredovao poslednjih godina. Kuca na vrata završne faze slema, došao je do četvrtfinala nekoliko puta. Dosad nije izgubio ni set, igra dobro. Nikada se ne radujete baš da igrate na travi s njim – precizan je, brz, očekuje me jako težak izazov. Biće to sjajan test da vidim na kom nivou mi je igra", rekao je Novak Đoković pred okršaj protiv Australijanca.