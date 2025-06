Novak Đoković je u razgovoru sa Slavenom Bilićem otkrio da nikad nije uživao u tome što ga publika ne podržava kao njegove rivale, ali se vremenom prosto navikao.

Novak Đoković nikad nije imao podršku kakvu si imali njegovi veliki rivali - Rafael Nadal i Rodžer Federer. Naročito kad su u pitanju veliki turniri. Ipak, utisak je da je Novak takav odnos doživio kao stimulaciju, ali je olimpijski šampion napokon objasnio kako se osjećao.

Najbolji teniser svih vremena istakao da je nije želio da igra mečeve bez podrške publike, to ga je čak i demotivisalo u prvim susretima. Vremenom je olimpijski šampion shvatio da nema mnogo izbora, pa je zvižduke sa tribina pretvorio u gorivo koje ga je vodilo ka pobjedama.

"Taj momenat bih izdvojio kao nešto posebno, mislim da sam jedini igrač koji je uspio da ga pobijedi tri, četiri puta na tom terenu. Ili sa Federeom na Vimbldonu, na centralnom terenu. Čini mi se da sam imao veći uspjeh, ja sam od njega izgubio jednom, ali sam ga dobio četiri, pet puta. Svaki put kad sam igrao sa njim na centralnom terenu, to je... Kad imaš neke mečeve, kad osjećaš da sve vibrira i prije nego što si izašao na teren, u svlačionici. Cio taj dan je - nešto se posebno dešava, sve bridi", rekao je Đoković u emisiji "(Ne)uspijeh prvaka" sa Slavenom Bilićem.

"Osjeća se posebnost momenta, nas dvojica smo igrali tri finala Vimbldona. Uvijek je bilo Federer jednako Vimldon, Rolan Garos jednako Nadal, ja sam znao da nijedan meč ja neću imati većinu publike na svojoj strani, to je tao bilo, od prvog do poslednjeg. U početku me je to obaralo, nisam uspijevao da prebrodim to, borim se i sa njima i sa mnom."

Otkrio je Novak da su navijači dugo godina bili u zabludi: "Ljudi kažu, Novaku treba to, neko da ga isprovocira da bi on izbacio najbolje na sebe. U nekim momentima je to bilo tako, ali to nije ono što sam ja želio - ko želi da izađe na Bernabeu i da ti zviždi 80 hiljada ljudi i sad ću ja da igram svaki meč tako. Moraš da se navikneš i u odnosu na to kako se navikneš zavisi ishod meča", ispričao je najbolji svih vremena.