Američki teniser Mardi Fiš divi se Novaku Đokoviću zbog poteza na Rolan Garosu, a prije godinu dana ga je "peckao".

Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu Rolan Garosa protiv Janika Sinera i kako sada stoje stvari, vrlo moguće je da je to posljednji meč koji je najveći svih vremena odigrao na pariskoj šljaci. Najavio je takvu mogućnost i pitanje je da li iko može da mu promijeni mišljenje, čak se na neki način već i oprostio od navijača.

Vidjeli smo kako se okrenuo ka tribinama stadiona "Filip Šatrije", gotovo zaplakao jer nikada nije dobio takvu podršku u Parizu, a potom je poljubio i teren dok je odlazio... Na kraju, imao je i poruku za navijače u Parizu zbog kojih je reagovao i Mardi Fiš.

Poznati američki teniser, danas u penziji, vidio je šta je Novak Đoković napisao publici poslije poraza i morao je zbog toga da se oglasi na društvenim mrežama. Iako su njih dvojica u prošlosti imali i "peckanja", Fiš je ovoga puta Đokoviću čestitao na tako lijepom potezu koji više ljudi mora da vidi: "Uvijek pokazuje klasu u porazu, još jedan sjajan niz moj druže", napisao je Fiš na Tviteru.

Šta je Đoković poručio navijačima u Parizu?

"Pariz, zahvalan sam ti...", napisao je Novak Đoković u poruci zbog koje je reagovao i Mardi Fiš: "Hvala ti na nevjerovatnoj podršci na mestu koje mi je veoma posebno. Iskreno, ovo je bila jedna od najvećih u mojoj karijeri. Bravo za Janika. Hvala Rolan Garos... Vidimo se uskoro".

Uz poruku na društvenim mrežama, Đoković je i na konferenciji za medije pričao pohvalno o publici u Parizu: "

Imam utisak da dobijam više podrške, ako pričamo o Parizu, ovakav doživljaj nisam imao na važnom meču protiv broja jedan, protiv jednog od najvećih mojih rivala u ovom momentu. Izuzetno sam zahvalan i zato sam napravio taj potez, ostavio sam torbe i malo duže sam se zahvalio svima na stadionu što su mi dali takvu vrstu podrške i energije i ohrabrenja u trenucima kada mi je trebalo", poručio je Đoković.

"Generalno sam rekao da osjećam veću podršku, Federer i Nadal su se povukli. I ta činjenica doprinosi tome, ne znaju koliko još će me gledati kao aktivnog igrača, uživo. Ne znam ni ja to. Osjeća se taj momenat posebnosti, tog trenutka... Ljepše je kada doguram do završnih faza, stvori se drugačija i bolja energija nego u prvim kolima. Lijepo je, jer su u većem dijelu moje karijere bili protiv mene".