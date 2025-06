Mats Vilander pričao je o Novaku Đokoviću, ali i rivalstvu koje postoji između Sinera i Alkaraza i sve što čeka tenis u budućnosti.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Rolan Garosa i tamo ga čeka Aleksander Zverev. Da bi došao do 25. grend slem titule moraće da prođe tri veoma teške prepreke, prvo Sašu, a onda u polufinalu najvjerovatnije Janika Sinera, pa u finalu Karlosa Alkaraza. Koliko može iskustvo da mu pomogne u svemu tome? To je prvo pitanje na koje je odgovorio Mats Vilander dok je davao intervju za nekoliko različitih medija tokom dana legendi u Parizu.

"Savršeno je za njega, jer je mnogo puta to već uradio. Lakše je dobiti kada se igra na tri dobijena seta, a ne na dva, kako si stariji. Zato što možeš da dozvoliš sebi da izgubiš set, da imaš brejk zaostatka, taj prvi sat nije toliko važan, ne moraš da paničiš. Za njega je velika razlika da igra na tri dobijena seta nego na dva", objasnio je Vilander.

Potvrdio je svoj stav ubrzo, tvrdi da je ključ u energiji i u tom načinu na koji trošiš energiju kada igraš na grend slemovima mečeve na tri dobijena seta.

"Možeš da dozvoliš sebi da izgubiš set, ne gubiš mnogo energije kada izgubiš set, jer si opušteniji i pozdraviš se sa tim, više trošiš energije kada dobiješ. Ako izgubiš set, bar po sebi to gledam, nisam gubio toliko energije. Ne znam da li je za Novaka isto, ali sam siguran da je slično."

"Ne moraju da budu kao Novak i Rafa"

Jedan od stranih kolega upitao je Matsa i da li misli da Alkaraz može da dominira na Rolan Garosu, nešto slično kao što je radio njegov sunarodnik Nadal.

"Mogao bi da bude najdominantiji slem, voli kada ima više vremena za udarce. Osvojio je Vimbldon dva puta i to je nevjerovatno, US open je nekako savršen, jer nije prebrz, ali Australija je košmar za njega jer je prebrza. Indijan Vels je savršen za njega, Majami nije iako ga je osvojio. Pokazao je i prošle godine da, da biste ga pobijedili morate da igrate najbolji tenis. Može da uradi isto kao što Siner može da dominira u Australiji, može da bude isto."

Na to se nadovezalo pitanje o rivalitetu u tenisu i koliko je to važno da bi se "bijeli sport" pratio isto i u budućnosti kao što je to bio slučaj sa "velikom trojkom".

"Sve je do rivaliteta, ne mora da se desi da se odigra 50 mečeva ili 60 puta kao Novak i Rafa, ali se radi o rivalstvima u našem sportu. Pomaže ako osvoje slemove, poput Sinera i Alkaraza to je savršen scenario za naš sport. Pomislili smo da može da padne popularnost kada su Rodžer i Rafa otišli u penziju, Novak je tu i dalje, gura mlade, to čini stvari zanimljivijim. Da nije tu, bili bi samo njih dvojica, ali postoji rivalstvo i Novaka i Alkaaraza koje može da se završi za recimo dvije godine. Siner i Alkaraz mogu da traju još 15 godina. Ne može da bude samo rivalstvo reda radi, mora da se poklopi kao Rodžer i Rafa prvo kada su bili, pa onda Novak i sa jednim i sa drugim kada je došao, zbog načina na koji igra", zaključi je Vilander.