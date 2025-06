Novak Đoković je održao mini predavanje o zdravom životu, ishrani i tome kako biti u što boljoj formi i što zdraviji.

Novak Đoković je na Rolan Garosu za sada odigrao 12 setova i svih 12 je osvojio, a sa 38 godina uspijeva da dobija i neke tenisere duplo mlađe od sebe. Jedna od glavnih tajni njegove dugovečnosti je i ishrana, a novinare u Francuskoj je zanimalo šta je to posebno u njegovom režimu.

Nije samo ishrana bitna u njegovom stilu života već i mnoge druge stvari. Novak pazi kako spava, kako tretira svoje tijelo, trudi se da koriti i neka moderna pomagala i da sebi omogući što bolji oporavak i rekuperaciju.

"Postoje varijacije, neke stvari su iste, osnove, poput kvaliteta sna. Neke tehnike disanja i smirenja. Ledene kupke, ledene komore i takve stvari, hiperbarične komore. Nemam pristup svemu što bih idealno želio, moram da se prilagođavam, na nekim turnirima ima jedno, na drugim drugo", započeo je svoje izlaganje Novak.

A kako zapravo jede Novak Đoković?

Mnogo se pričalo o odluci Novaka Đokovića da ne jede meso, kao i o tome kako je otkrio da je netolerantan na gluten i da je zbog toga morao mnogo da poradi na svojoj ishrani. Ne samo da pokušava da istraži mnogo stvari o ishrani nego je to možda i njegova karijera nakon tenisa.

"Kada se radi o hrani, uvijek gledam i imam interesovanje da saznam o nekoj super hrani, o nečemu što može da poboljša moj oporavak, izdržljivost, šta god da je u pitanju. Imam otvoren um, uvijek istražujem o velnesu, o takvim stvarima, to je moja velika strast uz sport. Želim da proširim svoj brend u tome, da uđem u tu vrstu biznisa. Neki suplementi, ima dosta toga, koji suplement izabrati, svi smo mi različiti. Postoje poboljšanja, možeš da vidiš šta daje rezultat, zanima me šta je to sledeće dobro, ima nekih stvari koje su urezane u kamen, da tako kažem, zbog biologije i načina na koji funkcioniše, ali ima novih istraživanja o nekim molekulima ili sastojcima koji mogu da pomognu sportistima ili kome god. Mi sportisti zavisimo od svojih tijela i kako se spremamo. Zato je zanimljivo da svako ko nije sportista, gleda kako se sportista ponaša, kakav režim ima, uvijek možeš nešto da iskoristiš", objasnio je Novak Đoković.

