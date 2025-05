Novak Đoković ispričao da je penzionisanje Rafaela Nadala imalo velikog uticaja na njega.

Španski teniser Rafael Nadal povukao se krajem prošle godine i danas će mu na Rolan Garosu biti održan prigodan oproštaj. Osvajao je čak 14 puta titulu na "Šatrijeu", međutim ipak nije bio trenutak prošlog ljeta da kaže kraj - prvo je izgubio od Saše Zvereva u prvom kolu Rolan Garosa, a zatim ga je na istom mjestu par nedjelja kasnije pobijedio i Novak Đoković u svom pohodu ka zlatu na Olimpijskim igrama.

Međutim, ako pamtite taj meč, nije kod Đokovića bilo prevelikog slavlja, zapravo je teško podnio Nadalov odlazak u penziju, pa je sada posle titule u Ženevi priznao i koliko mu fali njegov najveći rival. I to najbolje ilustruje koliko je njihovo rivalstvo zapravo veliko i vječno.

"Za mene je bilo veoma teško da ostanem motivisan nakon što je Nadal otišao u penziju. Iskreno, nisam mislio da će me to ovako pogoditi, ali osjećam kao da je dio mene otišao sa njim", naglasio je Đoković od čijih riječi se ježi koža.

"Bio je za mene ogroman izazov povratiti radost na terenu i snagu da nastavim da se takmičim. Kada je Nadal otišao u penziju, osjetio sam nešto što nikada ranije nisam. Pomislio sam: 'Šta sad da radim?' Na terenu sam se osjećao obeshrabreno, ali srećom, pronašao sam druge stvari koje me inspirišu da nastavim, i posle šest mjeseci mogu da kažem da se osjećam mnogo bolje...", bile su riječi najvećeg svih vremena pred Rolan Garos.

Šta se sprema za Nadala na Rolan Garosu?

Danas od 18 časova Rafael Nadal će i zvanično imati oproštaj od Rolan Garosa na kome je 14 puta pobjeđivao, a tek četvorica mogu da se pohvale da su ga pobijedila. Dva puta je to uradio Novak Đoković, jednom Robin Sederling i jednom Saša Zverev, što najbolje ilustruje da je "kralj šljake".

Na oproštaju će biti i Novak Đoković, dok će ga bodriti i Rodžer Federer i Endi Marej, o čemu je inače Nole otkrio prije događaja koji će danas sigurno rasplakati sve ljubitelje tenisa: "Biće to veoma poseban, veoma emotivan momenat za svakoga. Zajedno sa Federerom i Marejem, biću na ceremoniji. To će biti prelijep trenutak", ispričao je srpski as iz Ženeve prije polaska za Pariz gdje ga od utorka očekuju mečevi.

Podsjetimo, Đoković i Nadal su odigrali 60 mečeva, a dva više dobio je srpski as.