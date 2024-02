U atletici bi moglo da dođe do radikalnih promjena.

Spremaju se velike promjene u atletici i to u - skoku udalj. Najavio je to izvršni direktor Svjetske atletske federacije Džon Ridžon. Ideja se zasniva na tome da se ukine prestup i da se uvede nešto što se može nazvati "zona polijetanja".

U tom slučaju više se ne bi mjerili prestupi niti bi milimetri odlučivali o tome da li je skok pravilan ili ne, već bi jednostavno svaki skok bio pravilan. Ništa od toga neće biti uvedeno odmah, ideja je da se na tome radi u naredne dvije godine i da ako testiranja prođu dobro, onda bi to moglo da se uvede za Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.

"Pokušavamo da uradimo sve kako bismo neke discipline koje možda nisu toliko popularne učinili još popularnijim, uzbudljivijim, zanimljivijim za publiku. Ako pogledate prethodno Svjetsko prvenstvo trećina skokova udalj bili su nepravilni, nisu se računali. To je gubljenje vremena", rekao je Ridžon za podkast "Anything But Footy"

Zatim je detaljnije pričao o novitetu na kom rade. "Testiramo 'zonu polijetanja' i skok ćemo mjeriti po tome gdje sportista započne skok do mjesta na kom slete u pijesku. Na taj način će se apsolutno svaki skok računati. Sve to daće dodatnu dramu cijelom takmičenju. Uz to pokušavamo da uradimo sve da rezultati budu instant, ne da čekamo 20 ili 30 sekundi dok se to pojavi. Želimo da sve bude još zanimljivije i zabavnije za sve."

Naglasio je da se ništa neće raditi "preko noći" i da poštuju tradiciju. "Ne možete tek tako da mijenjate sport koji postoji više od 150 godina i da očekujete da neće izazvati kontroverze. Smatramo da vrijedi to učiniti i nije to nešto što će se dogoditi sledeće godine. želimo da uradimo sve da bi ovaj sport mogao da služi svrsi i u narednih 150 godina."

Nastavio je da objašnjava u istom dahu. "Testiraćemo sve, sa dobrim atletičarima. Ukoliko ne prođe testove, nećemo to uvesti, prosto je. Nećemo učiniti to samo zato što imamo neki hir ili zato što neko od nas smatra da je to sjajna ideja. Na globalnom nivou neke od ovih ideja nećemo implementirati do 2026. godine. Plan je da naredne dvije godine provedemo u testiranjima i ako sve prođe kako treba, onda ćemo ih uvesti."

Svjestan je da se ta ideja možda neće svima dopasti. "Ukoliko cijeli život trenirate tako da obraćate pažnju na zalet i na dasku, na savršen odraz sa daske i onda dođe tako velika promjena, onda naravno da će biti otpora. Baziraćemo sve na testiranju i informacijama i smatram da će u jednom trenutku da proradi", zaključio je Ridžon.