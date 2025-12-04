Monako pobijedio Pariz uz rekordni broj ubačenih poena na jednoj utakmici bez produžetaka

Monako je pobedio Pariz u Evroligi nevjerovatnim rezultatom - 125:104. Igrači Vasilisa Spanulisa oborili su rekord takmičenja, nadmašivši dosadašnjih 123 poena Makabija iz sezone 2004/25. Nikada nijedan tim nije postivao više poena u jednoj utakmici bez produžetaka u Evroligi.

Eli Okobo ubacio je 26 za Monako (4/6 za tri, 8 asistencija), Metju Strazel 22 (6/8 za tri, 7 as), Majk Džejms je dodao 16 (2/2 za tri, 7 as), Nikola Mirotić 14 (4/6 za tri)...

Monako je za tri poena timski šutirao 17/28, podijelio je čak 30 timskih asistencija na 49 pogodaka iz ugre. Uz fenomenalan šut za dva poena (25/37), teško je zamisliti da neki evropski tim odigra preciznije i efikasnije. Povrh toga, u toku ove večeri potvrđeno je da Monako dovodi NBA plejmejkera Korija Džozefa.