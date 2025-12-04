Velike poplave pogodile su Grčku.

Izvor: Profimedia

Veći dio Grčke našao se na udaru veoma obilnih padavina. Jaka kiša praćena je i pljuskovima sa grmljavinom zbog čega je odložena i utakmice Evrolige u Atini između Olimpijakosa i Fenerbahčea.

Na mnogim lokacijama ima i oluja. Najkritičnija situacija je u oblasti Egejskog mora, gdje je već došlo do velikih poplava.

Bujice su nosile sve pred sobom, a sa automobilma su se poigravale poput igračaka. Ono što posebno zabranjiva je to što sutra slijedi formiranje novog ciklona, koji će tek doneti nezapamćene kiše i snažne oluje sa grmljavinom.

Najobilnije padavine očekuju se u oblasti Egejskog mora i na sjeveru Grčke. Očekuje se da padne novih 100 do 200 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 300 i više, što su količine koje u prosjeku padnu i za pola godine.

Ovim predjelima pretiće nove poplave i bujice, zbog čega postoji i potencijalna opasnost od velike materijalne štete, a oluje i padavine biće potencijalno opasne i po ljudske živote. Obilne padavine i jake oluje očekuju se i na širem području Soluna, uz opasnost od poplava i bujica.

Veoma loše vrijeme potrajaće sve do kraja sedmice, a na višim planinama padaće snijeg. Olujna nevremena i obilne padavine proširiće se i na zapad i jug Turske, a jednim delom veoma obilne kiše zahvatiće i jug i jugoistok Makedonije i jugozapad Bugarske.

(Telegraf/MONDO)