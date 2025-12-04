KK Partizan - Bajern Minhen: 92:85

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana pobijedili su večeras na svom parketu minhenski Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige.

Večeras je u Areni viđena najčudnija atmosfera ikada, a razlog je svima već dobro poznat. Navijači su tokom cijelog meča protestovali zbog odlaska Željka Obradovića, pa su nezadovoljstvo usmerili ka aktuelnom timu, usled čega su svoje igrače tokom većeg dijela utakmice čašćavali zvižducima.

Gosti iz Minhena bolje su ušli u susret. Šut ih je služio od starta, pa su već u prvih pet minuta pogodili četiri trojke i stekli osetnu prednost. Partizan je u napadu izgledao jalovo i teško je dolazio do poena.

Situacija je postala još teža nakon povrede Alekseja Pokuševskog, koji je pri doskoku loše stao, proklizao i ostao da leži na parketu. Uz pomoć Bruna Fernanda i fizioterapeuta iznijet je sa terena, jer nije mogao da stane na nogu, a na parket se nije vraćao.

Crno-bijeli su se kratko trgli u finišu prve četvrtine, napravili seriju 7:0 i prišli na minus dva, ali je Bajern uzvratio i prvu dionicu završio sa +6.

Druga četvrtina donijela je nešto bolju igru Partizana. Pojačali su odbranu, zaigrali sigurnije u napadu i došli do prve prednosti (34:30). Ipak, Bajern je brzo odgovorio serijom 9:0 i ponovo vratio kontrolu. Greške domaćina u završnici omogućile su gostima da na poluvrijeme odu sa osjetljivih +7 (43:36).

Partizan je i treću četvrtinu počeo dobro. Ponovo je stigao Bajern, a zatim i poveo zahvaljujući Miltonu (49:48). Tokom većeg dijela ćetvrtine igrao se rezultatski egal, sve dok crno-bijeli u poslednjim minutima nisu napravili seriju i otišli na +6 – 64:58.

U nastavku su domaći još malo podigli ritam i nastavili sa dobrom igrom, pa je prednost u jednom trenutku narasla na +14.

Ipak, bez drame nije moglo ni ovog puta, pošto je Bajern lako istopio prednost Partizana i na tri minuta do kraja prišao na -2, ali više od toga nije mogao.

U prelomnim trenucima Tajrik je pogodio dva slobodna bacanja, a onda je i Vašington pogodio trojku za 87:79, kada se činilo da je pitanje pobjednika riješeno.