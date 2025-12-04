Modi prekršio protokol i iznenadio Putina na dočeku u Nju Delhiju.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je danas u dvodnevnu službenu posjetu Indiji i na aerodromu u Nju Delhiju dogodila se nesvakidašnja situacija zbog koje je hitno reagovao Kremlj saopštenjem. Vladimir Putin je doputovao sa svojom delegacijom na rusko-indijski biznis forum, a na aerodromu ga je dočekao premijer Indije Narendra Modi koji je prekršio protokol prilikom dočeka i bez znanja ruske strane, prišao ruskom predsjedniku odmah nakon što je on sišao niz stepenice iz aviona i stupio na crveni tepih.

Kremlj je zbog ove situacije hitno reagovao. Agenti koji obezbjeđuju predsjednika Rusije ostali su zatečeni na mjestu jer nisu znali za ovu promjenu u protokolu što je potvrdio i Kremlj, prenosi "Hindustan Times".

"Modijeva iznenađujuća odluka da dočeka Putina na stepeništu aviona se dogodila bez znanja ruske strane", saopštio je Kremlj.

Putin je nakon prvog sastanka dao i intervju za "India Today". Govorio je o odnosima Ruske Federacije, Indije i Narodne Republike Kine, tri države koje su