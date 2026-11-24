Zanimljivo veče u NBA ligi uz sjajne partije Luke Dončića i Denija Avdije i nastavak problema Oklahome.

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Srbi nisu imali dobro veče u NBA ligi, ali je moglo svašta da se vidi. Dominacija Luke Dončića i Denija Avdije, pobjeda San Antonija i bez Viktora Vembanjame, ali i nastavak velikih problema Oklahome. Posebno od promjene pravila...

Avdija, momak porijeklom sa Kosova, je odigrao fenomenalan meč protiv Filadelfije i donio Portlandu pobjedu (128:111). Meč je završio sa 31 poenom (7/10 za dva, 5/9 za tri), uz 7 asistencija. Na drugoj strani je najbolji bio Lebron Džejms (23, 6sk).

Dončić je sa Lejkersima rutinski srušio Jutu (109:94). Za 33 minuta je ubacio 28 poena, uz loš šut za tri (3/14), ali je imao 8 asistencija i 4 skoka. Pratio ga je Džejk Laravija (15, 10sk), dok je kod gostiju najbolji bio Kajl Filipovski (21, 12sk).

Oklahoma je izgubila od Indijane (125:120) i trenutno je tek na 10. mjestu na Zapadu sa skorom 10-9. Dosta se muče, posebno od kada su čelnici NBA lige odlučili da promijene pravila i sude faulove u napadu za odgurivanje i stvaranje prednosti na taj način. U tome je prednjačio Šej-Gildžus Aleksander koji više ne dobija toliko slobodnih bacanja kao što je navikao prošle sezone.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER AND JALEN SLAWSON EXCHANGING WORDSHERE WE GO. https://t.co/O27uLB7HWW — Hoop Central (@TheHoopCentral)November 24, 2026

Bio je Šej najefikasniji u Indijani sa 38 poena (4/10 za tri, 8/10 sa penala), pratio ga je Kenrih Vilijams (20, 9sk). U pobjedničkom timu su Paskal Sijakam i Keli Ubre imali po 20 poena, dok je Ivica Zubac upisao dabl-dabl i uz 14 poena imao 15 skokova.

A, San Antonio je rutinski slavio u Sakramentu (123:107) i to bez Viktora Vembanjame koji je odmarao. Kingsi su baš loši ove sezone... Sparse je predvodi Stefon Kasl (28, 11as).

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