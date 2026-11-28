Uhapšen maloljetnik zbog posedovanja oružja i droge.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Određen je pritvor maloljetniku (17) iz okoline Petrovca na Mlavi nakon što je kod njega pronađeno oružje i velika količina droge, javlja "Telegraf". Akciju hapšenja izveli su policija iz Novog Sada i Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

Maloljetnik se tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je upala u stan i druge prostorije u jednom beogradskom motelu kojje je osumnjičeni koristio kao štek.

U stanu je zatečeno oko 100 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, četiri kilograma materije nalik na heroi i 3,5 kilograma bijele praškaste materije za koju se sumnja da je kokain i dvije digitalne vage za precizno merenje. Što se tiče oružja, pronađeno je pet ručnih bombi, snajperska puška sa prigušivačem i pet metaka za ovu pušku.

Maloljetniku je određeno zadržavanje. Istraga o poreklu oružja i droge je u toku.