Večeras je u terminu od 21 sat odigrano još sedam utakmica Lige šampiona, čime je kompletirano 5. kolo ovog takmičenja.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Najveću senzaciju priredili su fudbaleri Lila, koji su na svom terenu pobijedili minhenski Bajern rezultatom 2:1. Liverpul je deklasirao Klub Briž, dok je Mančester ponovo ostao bez pobjede, pošto je remizirao protiv Sportinga.

Rezultati su sljedeći:

Atletiko Madrid – Viking: 2:0 (2:0)

Klub Briž – Liverpul: 0:3 (0:1)

Inter – Štutgart: 2:0 (0:0)

Lil – Bajern: 2:1 (0:0)

PSŽ – Roma: 2:2 (1:1)

Šahtjor – Fenerbahče: 0:1 (0:1)

Sporting – Mančester Junajted: 2:2 (1:0)