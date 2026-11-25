Večeras je u terminu od 21 sat odigrano još sedam utakmica Lige šampiona, čime je kompletirano 5. kolo ovog takmičenja.
Najveću senzaciju priredili su fudbaleri Lila, koji su na svom terenu pobijedili minhenski Bajern rezultatom 2:1. Liverpul je deklasirao Klub Briž, dok je Mančester ponovo ostao bez pobjede, pošto je remizirao protiv Sportinga.
Rezultati su sljedeći:
Atletiko Madrid – Viking: 2:0 (2:0)
Klub Briž – Liverpul: 0:3 (0:1)
Inter – Štutgart: 2:0 (0:0)
Lil – Bajern: 2:1 (0:0)
PSŽ – Roma: 2:2 (1:1)
Šahtjor – Fenerbahče: 0:1 (0:1)
Sporting – Mančester Junajted: 2:2 (1:0)