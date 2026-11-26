Viktor Vembanjama postigao je 44 poena, ali nije mogao da spasi San Antonio od poraza protiv Portlanda. Deni Avdija briljirao je sa 33 poena.
Francuski košarkaš Viktor Vembanjama briljirao je prethodne noći u NBA ligi. Obeležio je noć između 25. i 26. novembra pošto je imao nevjerovatan učinak od 44 poena i 16 skokova u dresu San Antonija, ali je to bilo premalo da bi njegova ekipa ostvarila pobjedu na gostujućem terenu protiv Portlanda.
Trejlblejzersi su uspeli da istrpe "nalet" Vembanjame i slavili su 116:111 trojkom Lilarda, pošto su u svojim redovima ipak imali adute koji su mogli da mu pariraju i da mu "pokvare noć", iako je odigrao jednu od najboljih partija u karijeri.
Fantastičnu utakmicu odigrao je Deni Avdija koji je postigao 33 poena, imao je 12 skokova i sedam asistencija, tako da je Viktor Vembanjama na kraju susreta samo mogao da mu pruži ruku i da čestita na onome što je uradio.
DAME FINDS DENI FOR THE CLUTCH 3 LATE IN SHOT CLOCK!BLAZERS MOVE TO 2-1 IN EMIRATES NBA CUP WEST GROUP C PLAY https://t.co/zCYjpQ46Qd— NBA (@NBA)November 26, 2026
Osim njega, izvrstan je bio i Demijen Lilard sa 29 poena, odnosno Sisoko sa 16. Što se tiče Spursa, kod njih je još Kesl ubacio 20, a Vasel 18 poena - premalo da bi se ugrozio Portland na domaćem terenu.
Da li su igrali Srbi?
Prethodne noći od srpskih igrača na terenu je bio samo Bogdan Bogdanović koji je učestvovao u pobjedi Hjustona protiv Finiksa (116:104). Igrao je samo deset minuta i za to vrijeme postigao je pet poena, ali je imao i jednu asistenciju.
NBA rezultati 26. novembar:
- Filadelfija - Majami 111:104
- Šarlot - Čikago 105:107
- Njujork - Klivlend 121:102
- Oklahoma - Minesota 106:113
- Memfis - L.A. Klipers 115:97
- Milvoki - Bruklin 97:104
- Hjuston - Finiks 116:104
- Golden Stejt - Sakramento 129:110
- Portland - San Antonio 116:111