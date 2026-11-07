Kendrik Nan je dobio dozvolu da propusti derbi sa AEK-om kako bi otišao u Katar da završi sve oko dobijanja državljanstva. Igraće za selekciju domaćina Svjetskog prvenstva na narednom Mundobasketu.

Izvor: MN Press

Panatinaikos će igrati derbi meč grčkog prvenstva sa AEK-om bez svog najboljeg igrača. Dao je Željko Obradović dozvolu Kendriku Nanu da propusti taj meč kako bi otputovao u Katar. Razlog za to je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu 2027.

Mundobasket 2027 odigraće se u Kataru i domaćin je jedna od tri selekcije koje su se već kvalifikovale pored Turske i Italije. Ipak kako Katar nije baš neka košarkaška zemlja, trebaće im neko pojačanje pa su riješili da naturalizuju Kendrika Nana.

Recimo Alen Hadžibegović iz Berana igra za Katar, a na Azijskom prvenstvo 2025. godine imao je 10,3 poena i 8,7 skokova po utakmici, ali se on nije računao kao naturaliztovani igrač, To je bio nekadašnji NBA plejmejker Brendon Gudvin.

Kendrik Nan kao nekad Šarić, Marković, Stojanović...

Sada će očigledno njegovo mjesto zauzeti Kendrik Nan. Sjećamo se da je Katar naturalizujući rukometaše uspio da osvoji srebro na Svjetskom prvenstvu u rukometu, a u reprezentaciji su tada bili Danijel Šarić, Žarko Marković, Goran Stojanović, Jovo Damjanović, Roman Kapote, Betran Roin, Borha Vidal, Jusef Benali, a tim je sa klupe vodio Valero Rivera.

Ipak u košarci šanse za medalju ne postoje, ali svakako će sa Kendrikom Nanom tim biti konkurentniji. Nakon čak četiri sezone u NBA ligi on se odlučio za dolazak u Evropu i nije pogriješio. Postao je jedan od najplaćenijih i najboljih igrača Evrolige, uspio je da osvoji Evroligu 2024. godine. U tri sezone prosječno ima 18,2 poena, 3,5 asistencije i 3,1 skok po meču.

"NIkad nisam imao takvog igrača"

Veliki je ustupak napravio Kendriku Nanu što ga je pustio da ne igra Željko Obradović, pogotovo kada se zna kakvim je probranim riječima o njemu pričao u posljednje vrijeme.

"Nikada u životu nisam imao igrača koji je odigrao više utakmica nego što je imao treninga. Nije prošao normalne pripreme. Prvu utakmicu odigrao je poslije samo pola treninga. Nije lako. Obožava košarku i vrijedno radi. Svi znaju koliko je talentovan. Očekivali smo ovako nešto. Moramo da budemo strpljivi, kao i sa Slukasom i svim ostalim igračima koji su bili povrijeđeni. Nije lako vratiti se poslije dva-tri mjeseca pauze, nastaviti da igraš i ponovo pronaći ritam. Večeras je bio nevjerovatan u napadu", rekao je na povratku Kendrika Nana u tim Željko Obradović.

(MONDO)