Željko Obradović hvali Kendrika Nana nakon pobjede Panatinaikosa protiv Reala.

Izvor: Youtube/Real Madrid Baloncesto/printscreen

Prethodne večeri Panatinaikos je došao do velike pobjede protiv Real Madrida posle produžetka (115:112) u jednoj od najboljih utakmica koje smo gledali ove sezone u Evroligi. Andres Feliz spriječio je PAO da slavi u regularnom dijelu utakmice, pogodio je dvojku uz zvuk sirene za 101:101, potom je i u dodatnih pet minuta bio glavni igrač madridskog tima, ali uzalud. Fransisko i Lesor su obradovali Željka Obradovića, a čini se da je njemu od pobjede značajniji povratak Kendrika Nana.

Muči se od ljetos s povredama i oidgrao je svoj tek četvrti meč u Evroligi ove sezone, najbolji do sada. Za samo 24 minuta na parketu postigao je 33 poena uz perfektan šut za dva poena (8/8), dovoljno da Obradović odahne.

Real Madrid - Panatinaikos Izvor: Youtube/Euroleague Baskteball

"Sjajna utakmica večeras. Činjenica da je odlučena u produžetku znači da su oba tima imala priliku da pobijede. Čestitam svojim igračima na važnoj pobjedi, ali i Real Madridu na načinu na koji je igrao", rekao je Obradović poslije meča nakon dva uzastopna poraza za "zelene" koji su se sada vratili na pravi put.

"Nikad ovo nisam vidio"

Kendrik Nan je 23 od 33 svoja poena postigao u posljednjoj četvrtini i sada je Željko Obradović na djelu mogao da vidi i zašto je Amerikanac bio glavni igrač kod Ergina Atamana.

"Nikada u životu nisam imao igrača koji je odigrao više utakmica nego što je imao treninga. Nije prošao normalne pripreme. Prvu utakmicu odigrao je poslije samo pola treninga. Nije lako. Obožava košarku i vrijedno radi. Svi znaju koliko je talentovan. Očekivali smo ovako nešto", rekao je Obradović.

"Moramo da budemo strpljivi, kao i sa Slukasom i svim ostalim igračima koji su bili povređeni. Nije lako vratiti se poslije dva-tri mjeseca pauze, nastaviti da igraš i ponovo pronaći ritam. Večeras je bio nevjerovatan u napadu".

"Nisu to teški porazi"

Željko Obradović nije želio da ulazi u raspravu kada mu je novinar rekao da su iza njega "dva teška poraza", objašnjavajući kratko da to samo ne vidi tako: "Ne razumijem zašto kažeš dva teška poraza. Ovo je sezona u kojoj sve može da se dogodi. Odigrali smo lošu utakmicu protiv Efesa, a za vikend potpuno drugačiju. Razgovarali smo o jednoj stvari koja nam se dopala u te dvije utakmice - izgubljenim loptama. Protiv Arisa smo postigli 91 poen, uz 20 izgubljenih lopti i 12 promašenih trojki. To pokazuje kakav napadački potencijal imamo, ali moramo da vodimo računa o izgubljenim loptama", rekao je "Žoc" i dodao:

"Razgovarali smo sa ekipom, analizirali snimke i pokušali da im objasnimo koliko je to važno. Igramo protiv Real Madrida, koji uvijek igra u visokom ritmu. Moramo da koristimo brze napade, a imamo prilike da to radimo bez mnogo poteškoća".

Šta dalje za PAO?

Već u nedjelju Panatinaikos gostuje AEK-u iz Atine u domaćem prvenstvu, a zatim ga čekaju tri nezgodna gostovanja u Evroligi - Barselona (13.11), Virtus (17.11) i Žalgiris (19.11). Između tih mečeva, igraće i sa Kolosom s Rodosa (15.11) u domaćem šampionatu.