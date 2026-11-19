Džanan Musa je dobio udarac u oko, bilo je i krvi, ali sudije nisu dosudile nesportsku ličnu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Dubai je uz dosta problema uspio da slomi otpor Makabija na Kipru u Evroligi - 80:74. Na tom meču dogodila se i jedna veoma neprijatna situacija u kojoj su sudije Ana Panter, Huan Karlos Garsija i Tomaš Travicki odlučili da nije bilo nesportskog faula.

Gledali su snimak, vidjelo se da ima i krvi i da je Džanan Musa u bolovima. Čuli su se i krici, ljekarska ekipa je morala da mu pomogne. Iako su gledali snimak, ustanovili su da je samo faul. Sve to je iznerviralo Musu, pa se oglasio na društvenim mrežama.

Review . Thank God, didn’t went blind. Be better. https://t.co/ONqPLLbKtJ — Dzanan Musa (@DzMusa)November 19, 2026

"Gledanje snimka. Bogu hvala nisam osijepo, budite bolji", napisao je u objavi na kojoj se vidi i snimak situacije.

A, onda je objavio i fotografiju iz svlačionice na kojoj se vidi koliko je povreda ozbiljna.

"Nije faul", pitao je Musa čelnike Evrolige.