Blekpul je svom treneru Ijanu Evatu čestitao rođendan, pa ga je sedam sati kasnije otpustio.

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Svašta smo viđali u sportu, ali rijetko kada ovako bizarnu situaciju. Blekpul, tim koji se takmiči u trećoj ligi Engleske, dao je otkaz treneru Ijanu Evatu. Ne bi to bilo ništa toliko čudno, da se nije dogodilo na njegov rođendan.

I ne samo to. Klub je tokom dana, oko 10 časova, po našem vremenu, na društvenim mrežama čestitao rođendan Evatu i poželio mu sve najbolje, uz poruku da uživa na svoj dan. Međutim, sedam sati kasnije mu je uručio otkaz. Oko pet popodne je stiglo saopštenje.

A story of two posts Blackpool have sacked head coach Ian Evatt on his 45th birthday. https://t.co/n7LqDZH1xr — Match of the Day (@BBCMOTD)November 19, 2026

"Ijan Evat je našem klubu dao mnogo, tokom šest godina u klubu je odigrao važnu ulogu, odigrao je preko 250 mečeva i pomogao nam da uđemo u Premijer ligu. Zahvalni smo mu na svemu što je uradio kao trener za ovih 12 mjeseci. Stiv Tompson će voditi ekipu tokom vikenda", stoji u saopštenju kluba.

Blekpul je trenutno tik iznad zone ispadanja, ima 12 bodova i to je glavni razlog za "zahvalnicu" treneru. Na 13 mečeva je ekipa upisala tri pobjede, tri remija i čak sedam poraza. U narednom kolu dočekuju Vigan.