Evropska fudbalska federacija izrekla je žestoku kaznu bh. kući fudbala.

Izvor: FS BiH

Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo Evropske fudbalske unije (CEDB) izreklo je oštre sankcije Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine zbog incidenata koje su izazvali navijači na utakmici Lige nacija protiv Švedske.

Meč odigran 14. novembra 2026. godine, u kojem je Švedska slavila rezultatom 3:2, dobio je tako neželjeni epilog za "zmajeve" i krovni savez. Zbog neprimjerenog ponašanja dijela publike na tribinama, UEFA je pokrenula disciplinski postupak po tri osnova: ubacivanje predmeta na teren, upotreba pirotehnike i uništavanje stadionskog inventara.

Zabrana odlaska na gostovanje i visoka novčana kazna

Prema zvaničnoj odluci iz Niona, Fudbalski savez BiH će u kasu UEFA morati da uplati ukupno 45.000 eura, ali je za reprezentaciju i njene pristalice još teža sportska sankcija koja stupa na snagu.

Glavni dio kazne odnosi se na iznos od 40.000 eura, uz potpunu zabranu prodaje ulaznica gostujućim navijačima za narednu gostujuću utakmicu "zmajeva" u takmičenjima pod okriljem UEFA. Ova mjera je izrečena zbog paljenja baklji i ubacivanja predmeta u teren, što znači da će izabranici Sergeja Barbareza na sljedećem gostovanju, u okviru martovskog baraža za popunu A divizije Lige nacija, biti lišeni organizovane podrške sa tribina.

Pored toga, Savez je kažnjen sa dodatnih 5.000 evra zbog materijalne štete pričinjene na samom stadionu i njegovim instalacijama tokom susreta u Švedskoj.

(mondo.ba, D. Šutvić)