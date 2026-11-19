Semi Odželej se oglasio poslije poraza Crvene zvezde od Armanija i zna u čemu je problem.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je doživjela drugi poraz u nizu u Evroligi. Poslije Reala u Madridu (105:84) izgubila je i od Armanija u Milanu (91:77). Košarkaš crveno-bijelih Semi Odželej analizirao je dešavanja u Italiji i šta se sve desilo na utakmici na kojoj je sa saigračima imao ukupno 14 asistencija.

"Imali su više energije od nas, bili su bolji u svim segmentima igre. Ne mislim da nismo željeli da dodajemo loptu, već da nas je njihov pritisak i agresivna odbrana izbacila iz ritma i spriječila da igramo kako želimo", rekao je Odželej za "Meridiansport".

Vidi opis "Neprihvatljivo i nedopustivo da ovako gubimo": Semi Odželej zna šta je problem Crvene zvezde Bolmari i Džouns Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: /ipa-agency.net / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sara Angelica/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Simone Lucarelli / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Otkrio je i šta je ekipi trener Ibon Navaro rekao u svlačionici poslije poraza.

"Rekao nam je da smo bili bez energije. Željeli su pobjedu više od nas. Neprihvatljivo je da izgubimo na takav način. Mislim da su nas potpuno nadigrali u skoku. Bilo je situacija u kojima jednostavno nismo uspijevali da uhvatimo loptu i to je nedopustivo."

"Moramo da shvatimo"

Vidi opis "Neprihvatljivo i nedopustivo da ovako gubimo": Semi Odželej zna šta je problem Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EK/Eurokinissi Sports Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Objasnio je i šta je to što ekipa mora da popravi, prvenstveno pred utakmicu sa Barselonom u petak (20.30).

"Treba dobro da pogledamo snimak, da se odmorimo i da pokažemo veću glad za pobjedom. Moramo da shvatimo da je svaki meč važan. Na kraju sezone, kada se budemo osvrnuli na sve što smo uradili, ako budemo dozvoljavali da nam ovakvi mečevi izmiču - bićemo u problemu. Zato moramo da izađemo na teren potpuno spremni."

Pohvalio je i narednog rivala. Posebno Džastina Robinsona koji ima prosjek od 14.7 poena i 4.1 asistenciju po meču.

"Moramo da radimo male stvari kako treba, to znači da kontrolišemo skok, trčimo i komuniciramo u odbrani, odatle sve počinje. Barselona ima mnogo kvalitetnih igrača, Robinson igra nevjerovatno dobro, moraćemo da pronađemo način da ga zaustavimo. Ali, prije svega moramo da se fokusiramo na energiju i komunikaciju na terenu."

"Batler i Moneke su važni za nas"

U Milanu Džered Batler nije igrao zbog problema sa virusom, dok Čima Moneke nije otputovao sa ekipom na ova dva gostovanja u Italiju i Španiju.

"Smatram da će nam ti momci sigurno pomoći da ostvarimo svoje ciljeve. Takvi igrači su nam potrebni. Nisu bili sa nama u Milanu, ali vjerujem u svakoga ko izađe na teren. Upravo zbog toga imamo sjajan tim. Kada govorimo o dugoročnom uspjehu, jasno je da su ti igrači sa razlogom dio ove ekipe, Batler i Moneke su veoma važni za nas", zaključio je Odželej.