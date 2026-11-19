Ibon Navaro otkriva ključne informacije o Zvezdi pred meč sa Barselonom, uključujući status Monekeoa, Batlera i Džounsa.

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KK Crvena zvezda nakon poraza od Olimpije iz Milana nema vremena za predah, već u petak očekuje je duel sa Barselonom, daleko težim rivalom u "duplom kolu" Evrolige. Zvezda u petak od 20.30 gostuje u Blaugrani i trener Ibon Navaro pred meč je govorio o tri najvažnije teme - Monekeu, Džounsu i Batleru.

"Nadamo se da će Džared Batler biti spreman za sutra. Danas je trenirao", rekao je Ibon Navaro za "Meridijan Sport" o svom igraču koji je zbog virusa propustio duel u Italiji, ali je bio sa ekipom: "Takođe, Kris Džouns je imao manji problem tokom treninga, ali se nadamo da će i on biti spreman. David je trenirao bez maske jer mu je veoma neprijatno da je nosi. Vidjećemo sutra kakva će biti situacija."

Šta se dešava sa Čimom Monekeom koji nije ni otputovao sa Zvezdom na putovanje? "Njegov povratak očekujemo što je prije moguće. Potreban nam je", naglasio je Ibon Navaro.

"Ovo je proces"

Vidi opis Ibon Navaro otkrio tri najvažnije stvari o Zvezdi: Evo šta je sa Monekeom, Batlerom i Džounsom Bolmari i Džouns Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: /ipa-agency.net / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sara Angelica/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Simone Lucarelli / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ibon Navaro istakao je da je pred Zvezdom veoma zahtjevna utakmica protiv ekipe koja igra u jako brzom ritmu, tako da znaju da odbrana ovoga puta mora da bude na mnogo boljem nivou, kao prije Olimpijakosa.

"Statistički gledano, svaki put kada je protivnik postigao više od 26 poena u prvoj četvrtini, izgubili smo utakmicu. Jedini put kada smo uspjeli da pobijedimo bio je protiv Igokee. Naravno, statistika postoji i zato da bi se neke stvari promijenile, odnosno da bi se takvi nizovi prekinuli, ali očigledno je koliko je to važno", rekao je Navaro i dodao: "Znamo da, kada ne otvorimo utakmicu na pravi način, dolazimo u problem. Svi protivnici su napredovali, baš kao i mi, a u prvoj četvrtini ekipe imaju više energije jer su svježe. Zato je veoma važno kako pristupamo prvoj četvrtini, jer to u velikoj mjeri utiče na ono što će se dešavati u nastavku utakmice.

Imamo mnogo uspomena, bilo je dobrih i loših utakmica. Znamo koliko je teško igrati ovdje, u Blaugrani, ali znamo i šta moramo da uradimo kako bismo imali šansu za pobjedu. To je najvažnije - da mi budemo konkurentni i da dođemo u situaciju da se do samog kraja borimo za pobjedu."

Kako kaže, Zvezda je i dalje u procesu razvoja i od pojedinih igrača tražio je da rade neke stvari koje im nisu prirodne, tako da određene navike moraju da se mijenjaju.

"Kao što sam već rekao, nalazimo se u procesu. Poslije dva mjeseca imamo uspone i padove. Ako pogledate rezultate i stanje na tabeli, naš učinak u pobjedama i porazima nije loš. Mogao je da bude bolji, ali je mogao da bude i mnogo gori. Međutim, ne treba previše da se opterećujemo time. Znamo da će tokom ovog procesa biti uspona i padova, boljih i lošijih dana. Moramo da budemo strpljivi i da vjerujemo u proces. Kao što sam rekao, potreban nam je trening kako bi stvari koje su pojedinim igračima trenutno neprirodne postale njihove navike, nešto što rade automatski. Ali za to moramo da treniramo. A kada nemamo mogućnost da treniramo, onda moramo da budemo maksimalno koncentrisani. Kada nemamo ni jedno ni drugo, događaju se utakmice poput one u Milanu. Moramo da budemo svjesni da će se takve stvari povremeno dešavati, da ostanemo mirni i nastavimo da radimo", zaključio je trener crveno-bijelih.