Ibon Navaro potvrdio da će Semi Odželej biti spreman za meč protiv Žalgirisa, dok Nikola Đurišić i dalje nije trenirao sa ekipom.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Krilni centar Crvene zvezde Semi Odželej (31) biće spreman da igra protiv Žalgirisa u četvrtak, na otvaranju evroligaške sezone (20 časova, Beogradska arena).

"Semi (Odželej) će biti spreman da igra, (Nikola) Đurišić još nije trenirao sa ekipom, pa neće biti u timu. I dalje radimo na njegovom oporavku i nemamo određeni datum kada će se vratiti na teren. Pratićemo njegovo stanje i kada se bude dovoljno oporavio, biće uz ekipu", rekao je trener Ibon Navaro.

Odželej je doživio povredu na pripremama, kada je kao zamjenik kapitena predvodio crveno-bijele u meču protiv Arisa. Ipak, u pitanju je bio definitivno manji problem, pa će Ibon Navaro imati jednog od najvažnijih igrača ekipe.

Zamjenik kapitena se povrijedio na Kipru

Odželej se povrijedio prije 10 dana na Kipru, gdje je izvrnuo zglob poslije manje od minut i po na terenu i uz pomoć ljekara i fizio-tima napustio je parket. Scena je zabrinula sve, ali su ipak stigle dobre vijesti pred meč protiv Litvanaca.

Sa druge strane, Nikola Đurišić se povrijedio u avgustu na treningu reprezentacije i zbog problema sa kvadricepsom i dalje neće moći da pomogne ekipi.