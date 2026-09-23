Ibon Navaro potvrdio da će Semi Odželej biti spreman za meč protiv Žalgirisa, dok Nikola Đurišić i dalje nije trenirao sa ekipom.
Krilni centar Crvene zvezde Semi Odželej (31) biće spreman da igra protiv Žalgirisa u četvrtak, na otvaranju evroligaške sezone (20 časova, Beogradska arena).
"Semi (Odželej) će biti spreman da igra, (Nikola) Đurišić još nije trenirao sa ekipom, pa neće biti u timu. I dalje radimo na njegovom oporavku i nemamo određeni datum kada će se vratiti na teren. Pratićemo njegovo stanje i kada se bude dovoljno oporavio, biće uz ekipu", rekao je trener Ibon Navaro.
Odželej je doživio povredu na pripremama, kada je kao zamjenik kapitena predvodio crveno-bijele u meču protiv Arisa. Ipak, u pitanju je bio definitivno manji problem, pa će Ibon Navaro imati jednog od najvažnijih igrača ekipe.
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Odželej se povrijedio prije 10 dana na Kipru, gdje je izvrnuo zglob poslije manje od minut i po na terenu i uz pomoć ljekara i fizio-tima napustio je parket. Scena je zabrinula sve, ali su ipak stigle dobre vijesti pred meč protiv Litvanaca.
Sa druge strane, Nikola Đurišić se povrijedio u avgustu na treningu reprezentacije i zbog problema sa kvadricepsom i dalje neće moći da pomogne ekipi.