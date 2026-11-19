Luka Dončić ponovo u centru pažnje - verbalni sukob sa sudijom tokom meča Lejkersa i Jute izazvao je tenzije na terenu.

Izvor: Screenshot/Twitter/@willy_garcia4

Luka Dončić je još jednom obilježio meč Lejkersa, ovog puta na nešto drugačiji način. U susretu Lejkersa i Jute, slovenački košarkaš je tokom odlaska u svlačionicu ušao u verbalni sukob sa sudijom Treom Medoksom. Jedan od najboljih NBA igrača je i ranije tokom meča zaradio tehničku grešku, treću ove sezone, a poznato je da često ulazi u rasprave sa arbitrima kada nije zadovoljan njihovim odlukama. Ovoga puta, međutim, situacija je izgledala nešto drugačije.

Na poluvremenu, dok su igrači napuštali teren, Medoks je zastao i okrenuo se ka Dončiću, očigledno nezadovoljan nečim što mu je košarkaš Lejkersa dobacio. Sudija je povikao: "Šta si rekao?", a djelovalo je kao da je spreman da nastavi raspravu. U tom trenutku je reagovao Skot Bruks, koji je smirio situaciju i spriječio da se sukob dodatno rasplamsa.

Pogledajte reakciju sudije i Luke Dončića:

Luka Doncic pierde los nervios y los árbitros se cansan de él.De la técnica y un "es muy mala" a que Tre Maddox quiera encararse con el ex del Madrid, después de que este le dijera algo. https://t.co/492eFJdct6 — guillermo garcía (@willy_garcia4)November 19, 2026

Sve se dogodilo nakon što je Dončić uputio šut sa velike udaljenosti, sa oko tri četvrtine terena, a lopta je zamalo završila u košu. Dok je išao ka svlačionici, prošao je pored Medoksa, ali nije poznato šta mu je tačno rekao. Na snimku se može vidjeti da Luka pokušava da djeluje kao da nije uradio ništa sporno.

Napeta atmosfera nastavila se i u trećoj četvrtini, kada je tehnička greška dosuđena klupi Lejkersa. Dončić je tada prišao drugom arbitru i poručio: "Nije reč o tebi". Sudija Danika Barudi je, sudeći po snimku, odgovorila: "Samo ne znaš kada treba da prestaneš", očigledno aludirajući na stalne prigovore igrača i stručnog štaba Lejkersa.

Dončić katastrofalan, a opet najbolji

Lejkersi su na domaćem terenu poraženi 109:97, a Luka Dončić je ubacio manje od 30 poena, što je u posljednje vrijeme postala i te kako zanimljiva vijest. Nakon što je cepao mrežice drugih timova, možemo reći da je u ovom susretu imao nešto slabiji poenterski učinak, ali loše šutersko veče to i opravdava. Dakle, za 37 minuta je postigao 29 poena, dok je imao 36 posto uspjeha realizacije iz igre, za tri poena je pogodio dva puta iz čak 12 pokušaja, dok je za dva šutirao ravno 50 posto (8/16). Slovenac je postigao još i pet skokova, imao je i sedam asistencija, ali i ogromnih devet izgubljenih lopti.

Drugi najbolji u timu Lejkersa je bio Kventin Grims sa 20 poena i sedam skokova, Kolin Sekston je ubacio 12, a Voker Kesler je postigao dabl-dabl sa 10 poena i 11 skokova.

U timu pobjednika je najbolji bio Kejton Džordž sa 30 poena i 10 asistencija za 39 minuta. Ej Bejli je za 27 minuta ubacio 19 poena, a imao je i osam skokova, a Sviatoslav Mihajljuk je susret završio sa 15 poena. Po 11 su imali Džoš Grin i Darin Peterson.