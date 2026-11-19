Prema navodima visokih izvora iz južnoafričke policije, pojedini kriminalni akteri sa Balkana, naročito iz Srbije i Crne Gore, u međuvremenu su ojačali svoje pozicije.

Izvor: Profimedia

Trojica stranih državljana pojaviće se 20. novembra 2026. godine pred sudom u postupku koji bi mogao rasvijetliti povezanost organizovanih kriminalnih grupa iz Južne Afrike i Balkana. Slučaj se odnosi na zapljenu više od 400 kilograma kokaina na južnoj obali Kejpa 2024. godine, a očekuje se da bi suđenje moglo pružiti dodatne dokaze o tome da Južna Afrika postaje sve značajnija tranzitna tačka za balkanske krijumčarske mreže, pišu Vijesti.

Još prije pet godina evropske policijske službe presrele su komunikaciju u kojoj su balkanski krijumčari razmatrali Durban kao potencijalnu bazu za međunarodnu trgovinu kokainom. Prema navodima visokih izvora iz južnoafričke policije, pojedini kriminalni akteri sa Balkana, naročito iz Srbije i Crne Gore, u međuvremenu su ojačali svoje pozicije.

U izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) navodi se da je riječ o mreži koja sarađuje sa pojedincima iz Velike Britanije i Irske, a čije su operacije preko južnoafričkih luka doprinijele njenom značaju u međunarodnoj trgovini kokainom.

Kriminalne grupe sa albanskim i slovenskim govornim područjem, koje čine važan dio balkanskog podzemlja, uglavnom se oslanjaju na porodične, klanske i veze unutar dijaspore. Ove mreže već godinama učestvuju u lancima snabdijevanja kokainom koji povezuju Južnu Ameriku sa evropskim, azijskim i australijskim tržištima. Istovremeno, Zapadna Afrika postala je značajno područje za logistiku, skladištenje i distribuciju narkotika.

U Južnoj Africi kriminalne grupe koriste postojeće veze unutar dijaspore kako bi obezbijedile logističku podršku, uspostavile kontakte i pronašle lokalne saradnike. Njihovo djelovanje dovodi se u vezu i sa nizom ubistava u Johanesburgu tokom 2018. i 2019. godine, kada su mete bile osobe povezane sa srpskim kriminalnim podzemljem.

Povezanost balkanskih grupa sa Južnom Afrikom pominje se i u slučajevima naručenih ubistava u inostranstvu. Prema izvještaju, jedna kriminalna grupa iz Crne Gore angažovala je 2015. godine državljanina Južne Afrike da izvrši ubistvo u Crnoj Gori.

Tokom 2020. i 2021. godine evropske policijske agencije došle su do komunikacije na šifrovanoj platformi Sky ECC, koja je otkrila da su pripadnici jedne balkanske kriminalne mreže razmatrali mogućnosti korišćenja Južne Afrike u međunarodnom prometu kokaina.

Posebno interesovanje pokazali su za Durban, koji su vidjeli kao potencijalnu lokaciju za prihvat i logističku obradu pošiljki iz Južne Amerike. U jednoj od poruka pominjana je ruta „Brazil Santos–Durban“.

U komunikaciji se, između ostalog, postavljalo pitanje da li u luci Durban postoji osoba koja bi mogla da ukloni kontejner, što ukazuje na potragu za lokalnim saradnicima koji bi omogućili dalji transport pošiljke.

Iz presretnutih razgovora proizlazi i da su Južnu Afriku posmatrali kao moguću kariku šireg krijumčarskog pravca između Južne Amerike, Afrike i Evrope. Koristeći skraćenicu „JAR“, članovi grupe razmatrali su mogućnost funkcionisanja rute „JAR–EU ili Južna Amerika–JAR“, navodi GI-TOC.

U drugoj prepisci jedan od učesnika raspitivao se da li je u Južnoj Africi potreban pomorac, na šta je dobio odgovor da je osoba za tu liniju već obezbijeđena, pišu Vijesti.

Pojedine poruke odnosile su se i na dostupnost kokaina, mogućnosti njegove prodaje i cijene na južnoafričkom tržištu. U jednoj od njih navedeno je da „trenutno nema robe u JAR-u“, dok su u drugim razgovorima razmatrani mogući termini za utovar pošiljki.

Iako nije poznato u kojoj mjeri su ovi planovi realizovani, komunikacija ukazuje na značaj luka, saobraćajne infrastrukture i lokalnih posrednika za djelovanje međunarodnih kriminalnih grupa u Južnoj Africi.

Noviji slučaj koji se dovodi u vezu sa aktivnostima balkanskih kriminalnih mreža dogodio se u julu 2024. godine, kada je u turističkom i penzionerskom mjestu Stil Bej (Still Bay), na jugu Kejpa, zaplijenjeno više od 400 kilograma kokaina. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena narkotika u istoriji Južne Afrike.

Prema navodima tužilaštva, droga je dopremljena manjim čamcem, nakon čega je trebalo da bude prebačena u vozila na obali radi daljeg transporta i distribucije. Jedan od muškaraca koji su navodno učestvovali u operaciji ubijen je, što je dovelo i do podizanja optužnice za ubistvo.

Južnoafričke vlasti su u martu 2025. godine u vezi sa ovim slučajem privele trojicu državljana Balkana: Nemanju Vučkovića, Marka Ninića i Josipa Ivanovića.

Prema informacijama policijskih izvora, Vučković je navodno pseudonim koji koristi crnogorski državljanin Ivan Cicmil, kojeg je crnogorska policija označila kao visokopozicioniranog člana organizovane kriminalne grupe.

Cicmil je ranije bio predmet crvene Interpolove potjernice, raspisane na zahtjev Crne Gore, zbog postupka koji se odnosi na sumnju da je nabavio i sakrio oružje povezano sa dvostrukim ubistvom iz 2016. godine.

Dokumentacija iz sudskog postupka u Južnoj Africi pruža uvid u način organizovanja krijumčarskih operacija i podjelu uloga među učesnicima.

Na najnižem nivou nalaze se lokalni izvršioci zaduženi za neposredne aktivnosti, uključujući upravljanje čamcima, vožnju vozila, preuzimanje i premještanje pošiljki kokaina.

Iznad njih su posrednici, često pripadnici balkanske dijaspore, koji poznaju lokalne prilike i raspolažu razvijenom mrežom kontakata. Neki od njih godinama žive u Južnoj Africi, dok drugi dolaze na ograničeni period kako bi pružili podršku određenoj operaciji.

Prema izvještaju GI-TOC-a, njihova uloga podrazumijeva povezivanje sa lokalnim saradnicima i obezbjeđivanje različitih resursa, poput čamaca, skladišta, vozila, poslovnih prostora i tehničke opreme.

Na vrhu organizacije nalaze se visokopozicionirani članovi koji, prema navodima, nastoje da izbjegnu neposredno učešće u transportu narkotika. Njihovo upravljanje operacijama odvija se na daljinu, putem instrukcija i komunikacije koja može uključivati i satelitske telefone.

Takva podjela omogućava udaljavanje organizatora od neposrednih aktivnosti na terenu, dok lokalni izvršioci i posrednici preuzimaju operativne zadatke.

Privlačnost Južne Afrike za balkanske krijumčarske mreže povezuje se sa njenim geografskim položajem, velikim lukama, dugom obalom i razvijenom saobraćajnom infrastrukturom.

Pored toga, prisustvo lokalnih kriminalnih struktura i mogućnost uspostavljanja saradnje sa posrednicima omogućavaju stranim grupama pristup različitim logističkim uslugama, uključujući transport, skladištenje i druge oblike podrške.

GI-TOC ocjenjuje da Južna Afrika ima ulogu prilagodljivog logističkog čvorišta u međunarodnim lancima trgovine kokainom. Slične karakteristike imaju i pojedini djelovi Zapadne Afrike, gdje kriminalne mreže koriste luke, skladišta, kontejnerski transport i lokalne kontakte za povezivanje sa međunarodnim tržištima.

Geografski položaj Južne Afrike omogućava i povezivanje sa tržištima Australije i Azije, zbog čega se njena infrastruktura može posmatrati kao dio šire logističke mreže koju koriste međunarodne krijumčarske grupe, pišu Vijesti.

Predstojeći postupak pred Višim sudom Zapadnog Kejpa mogao bi pružiti nove informacije o načinu na koji balkanske kriminalne mreže organizuju svoje aktivnosti u Južnoj Africi.

Sedam optuženih suočava se sa optužbama za ubistvo i trgovinu narkoticima, dok se trojica osumnjičenih sa Balkana terete i za krivična djela povezana sa navodno nezakonitim boravkom u toj zemlji.

Jedan od prvobitno osmoro optuženih, Alan Bušbi, već je priznao krivicu za trgovinu drogom i osuđen je na efektivnu kaznu zatvora od 10 godina.

Očekuje se da će Bušbi svjedočiti protiv ostalih optuženih, što bi moglo rasvijetliti detalje pomorske operacije, uloge pojedinih učesnika i način na koji je čitav posao organizovan.

Posljedice postupka mogle bi se osjetiti i izvan Južne Afrike. Crnogorske vlasti i dalje tragaju za Ivanom Cicmilom, a eventualno oslobađanje u južnoafričkom postupku ne bi automatski značilo i okončanje drugih pravnih postupaka koji se vode protiv njega.

Osim utvrđivanja odgovornosti pojedinaca, suđenje bi moglo donijeti značajne informacije o tome kako su balkanske kriminalne mreže uspostavile svoje veze u Južnoj Africi i povezale lokalnu infrastrukturu sa međunarodnim tržištem kokaina.