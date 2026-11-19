Hjuston je slavio protiv Indijane, ali bez Alperena Šenguna koji se povrijedio. Bogdan Bogdanović imao je slabiji učinak u ovom meču.

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Hjuston je ponovo slavio, ali ovog puta bez značajne poenterske pomoći srpskog kapitena Bogdana Bogdanovića. Roketsi su bili bolji od Indijane 119:104 u meču koji i nije bio tako uzbudljiv i u kojem je gotovo od starta bilo jasno pitanje pobjednika. Ipak, najveći utisak je ostavila povreda najboljeg turskog košarkaša Alperena Šenguna koji je na terenu proveo svega 14 minuta.

Šengun je meč protiv Indijane napustio zbog povrede oka, u drugoj četvrtini. Do udarca je došlo u borbi za loptu tik ispod koša, Šengun i Aron Nesmit su željeli posjed, a onda je ruka košarkaša Indijane udarila Turčina u glavu. Posle gledanja snimka sudije su ustanovile da je u pitanju običan faul, ali Šengun jednostavno nije mogao da nastavi susret i uputio se u svlačionicu.

Pogledajte situaciju u kojoj se Šengun povrijedio:

Alperen Sengun won’t return tonight after being hit in the face: https://t.co/6onQwHJQpF — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops)November 19, 2026

Prema prvim pretpostavkama, riječ je o ogrebotini na levoj rožnjači i otoku na desnom oku. Šengun je meč završio sa sedam poena i isto toliko skokova za 14 minuta na parketu.

Kako je igrao Bogdan Bogdanović?

Bogdanović nije imao sjajno šutersko veče kao u prethodnim utakmicama, pa je za 11 minuta pogodio svega jedno slobodno bacanje. Promašio je tri trojke, šut za dva poena nije uzimao. Ipak, ostvario je tri skoka, ali je imao i jednu izgubljenu loptu.

Hjuston su ka pobjedi vodili Kevin Durent i Rid Šepard. Bivši košarkaš Finiksa je meč završio sa 21 poenom, dva skoka i tri asistencije, dok je pritom iz igre šutirao sa neverovatnih 78 posto učinka. Drugi najbolji u timu Hjustona je za 25 minuta postigao 20 poena. Džabari Smit je ubacio 17, Amen Tompson 15, a dvocifren je bio i Tari Ison sa 11 poena.

Na drugoj strani, Indijanu je vodio Paskal Sijakam sa 24 poena, Keli Ubre je postigao 17, Kventon Džekson je postigao 15 poena za 22 minuta, a dvocifren je bio i Ti-Džej Mekoneli sa 14 poena i pet asistencija.

Kako je pobijedio Hjuston?

Već do sedmog minuta igre imali smo ogromnu seriju gostiju od 15:0, a u kojoj su viđene čak četiri trojke, pa je rezultat na terenu bio 27:10. Bilo je očigledno da Hjuston igra koliko mu je potrebno, uglavnom je u serijama uvećavao razliku, pa je Indijana čitav meč jurila zaostatak.

Iako su gosti poslije poluvremena spustili razliku, uspjeli su da osvoje i treću četvrtinu, pola koša prednosti (31:30), a kako su u poslednjoj deonici imali dvocifrenu prednost samo su rutinski priveli meč kraju.

Rezultati ostalih mečeva: