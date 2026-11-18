Luka Dončić je ponovo briljirao sa 36 poena u pobjedi Lejkersa nad Šarlotom, čime je potvrdio svoju dominaciju u NBA ligi.

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Slovenački košarkaš Luka Dončić je još jednom odigrao maestralnu utakmicu u dresu Lejkersa. U pobjedi svog tima nad Šarlotom poslije produžetka 118:114 (111:111) je ubacio 36 poena za 42 minuta, pa iako nije imao sjajno šutersko veče. Lejkersima je pomogao da budu na prvoj poziciji Zapadne konferencije.

Dončić je bio raspoložen da šutira, ali ne i da pogađa. Ubacio je 36 poena, imao je i šest skokova (svi su bili u odbrani), a dodao je i sedam asistencija. Ipak, imao je i pet izgubljenih lopti, jednu ukradenu i jednu blokadu. Kad je u pitanju šut za tri poena pogodio je pet puta iz 16 pokušaja, što je 31 posto uspjeha, a za dva poena je imao 44 posto (8/18). Sa linije penala je imao solidan učinak - iz sedam pokušaja je bio precizan pet puta.

Veliki broj poena nije slučajnost na kontu Luke Dončića. Ovo je bila 11 uzastopna utakmica na kojoj je postigao najmanje 32 poena. Zahvaljujući učinku Slovenca Lejkersi se mogu pohvaliti sjajnim skorom, a budimo realni - malo ko je očekivao ovakav start tima Džej-Džej Redika.

Šta smo vidjeli na utakmici Lejkersi - Šarlot?

Lejkersi nisu bili viđeni kao pobjednici sve do posljednje četvrtine, kad je domaćin napokon proigrao. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da Dončić uopšte nije bio zadužen za preokret. Slovenac je vodio tim do četvrte četvrtine kad je Kventin Grims riješio da postane lider. Za 12 minuta je ubacio 21 poen - dok je ostatak tima postigao devet. A njegova trojka tri sekunde prije kraja meča donijela je i izjednačenje i produžetak.

WHAT A PASS BY LUKA.WHAT A SHOT BY GRIMES.The Lakers are FIGHTING to extend their winning streak to 9 games! https://t.co/iGvBGX46FI — NBA (@NBA)November 18, 2026

U narednih pet minuta vidjeli smo uglavnom poene sa linije penala. Šarlot je pogodio preko Naza Rida za tri poena na startu dionice, ali su gosti do kraja ostali bez poena. Lejkersi su vezali seriju od 7:0, što je bilo sasvim dovoljno da postignu pobjedu u ovom tijesnom i neizvjesnom meču.

Grims je bio najbolji u timu Lejkersa sa 47 poena, slijedio ga je Luka Dončić, a dvocifren je bio i Kolin Sekston sa 10 poena. Na drugoj strani je Brendon Miler vodio tim sa 28 poena Naz Rid je ostvario dabl-dabl učinak sa 23 poena i 11 skokova Kobi Vajt je za 26 minuta ubacio 19 poena, a Rojsi O'Nil 13, odnosno Grent Vilijams 12.